Mišmaševa po finalu z mešanimi občutki

Druga je bila branilka naslova Emma Coburn iz ZDA (9:02,35), tretja pa Nemka Gesa Krause (9:03,30).

"Mešane občutke imam, nastopila sem v finalu SP, kar je bil super občutek. Novo doživetje je bilo teči z najboljšimi na svetu na tem stadionu, na katerem je dobro vzdušje. Ni navijačev, so le atleti, ampak ti ustvarijo res dobro vzdušje," je povedala Mišmaševa, ki jo čez dva dneva čaka še tek na 1500 m.

"Ne bom nastopila pod pritiskom, kot sem v tej svoji glavni disciplini. S samim tekom nisem najbolj zadovoljna. Startala sem hitro, potem pa sem malo izgubila moči. Pomembno je, da sem nastopila v finalu, že leta 2016 sva s trenerjem naredila načrt, da bom najboljša na OI prihodnje leto v Tokiu."

Morala bi začeti počasneje

Mišmaševa se je po minuti in pol tekme iz začelja skušala pridružiti vodilni skupini, vendar je pol minute pozneje tekla na čelu druge. Izjemno je že od začetka pospešila Chepkoecheva, ki si je zgodaj zagotovila precejšnji naskok in je imela dva kroga pred ciljem že 50 m prednosti. Mišmaševa je bila tedaj deveta, potem pa je še izgubljala in pred zadnjim krogom padla na 11. mesto, v cilju pa je izgubila še eno.

"Ritem je bil res hiter in me je začelo 'pobirati'. Verjetno bi morala začeti malo počasneje, pa bi tekla osebni rekord, a sem začela bolj tvegano." Foto: Reuters

"Imela sem varnostno razdaljo do prve skupine in sem lahko na začetku nemoteno tekla čez ovire. Ritem je bil res hiter in me je začelo 'pobirati'. Verjetno bi morala začeti malo počasneje, pa bi tekla osebni rekord, a sem začela bolj tvegano."

Grosupeljčanka je 13. junija na diamantni ligi v Oslu popravila svoj prejšnji državni rekord z 9:20,97. Tedaj je zasedla je deveto mesto in za skoraj osem sekund izboljšala svoj prejšnji rekord (9:28,61), ki ga je tekla 2. septembra lani v Berlinu, ter bila druga med Evropejkami.

"Državni rekord sem dosegla, ko je bil dokaj enakovreden ritem. A na SP je vredno tvegati in sem začela hitreje. Če bi začela počasneje, bi verjetno tekla državni rekord. Sem vrhunsko pripravljena, poškodba med sezono me ni zaustavila, premor mi je koristil. Naslednji teden bom skušala še več in potem se bo forma še dvignila, dokler ne bom enkrat, mogoče, prišla do medalje," si je zaželela Mišmaševa.

