Leteči Jamajčan, ki je osvojil svet. In ne, to tokrat ni Bob Marley.

Pravijo, da imajo Jamajčani radi cigarete. Tistih z nekaj zeliščnimi dodatki. Veliko za šalo, a malce tudi zares. Ne nazadnje je bil velika reklama takšnega načina življenja najslavnejši sin jamajškega naroda, pokojni velikan svetovne glasbe Bob Marley. Njegov pol stoletja mlajši rojak, ki je zablestel na letošnjem atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi, prav tako leti po zraku, a na nekoliko drugačen način. Ne samo z mislimi, ampak zares. In to precej daleč. V soboto celo tako daleč, kot je do zdaj redko kdo. Samo devet, če smo natančni. Kdo je torej ta 23-fant iz Kingstona, kaj in kako mu je uspelo?

Tajay Gayle je bil vse do letošnje sezone precejšnja neznanka v atletskem svetu, a nato ob prvem nastopu na velikih tekmovanjih takoj osvojil svojo prvo medaljo in skočil celo na najvišjo stopničko. Atlet, ki je na svet prijokal poleti leta 1996, je bil v Katarju vse prej kot favorit za najvišja mesta, a nato v finalu šokiral, za kar 37 centimetrov popravil osebni rekord, ugnal vse favorite in z najboljšim letošnjim izidom sezone na svetu skočil v atletsko zgodovino. Postal je svetovni prvak. Prvi Jamajčan, ki mu je to uspelo v tehnični disciplini.

V družbi srebrnega Američana Jeffa Andersona in bronastega Kubanca Miguela Echavarrie. Foto: Reuters

Premagal je favorita in ga izrinil iz najboljše deseterice vseh časov

Jamajčani imajo iz tekaških, predvsem šprinterskih disciplin, morje medalj z največjih tekmovanj, a v tehničnih disciplinah je medalj bolj malo. Zlate do sobotnega večera ni bilo niti ene. Gayle je z 869 centimetrov dolgim skokom popravil tudi jamajški rekord Jamesa Beckforda, dvakrat srebrnega s svetovnih prvenstev in enkrat srebrnega z olimpijskih iger, iz leta 1997 (862 centimetrov) in iz najboljše deseterice najdaljših skokov v zgodovini izrinil Kubanca Juana Miguela Echavarrio.

Mladi, 21-letni Kubanec, ki je zmagal na zadnjem dvoranskem svetovnem prvenstvu, je letos preskočil kar 865 centimetrov in v Katar pripotoval kot glavni favorit za zlato. Ko je v kvalifikacijah v prvem skoku preskočil 840 centimetrov in se brez težav po enem skoku prebil v finale, je ta status na stavnicah le učvrstil. "Če kdo, ga lahko premaga Američan," so pred sobotnim velikim finalom ugotavljali strokovnjaki in s prstom kazali na Jeffa Hendersona, olimpijskega prvaka iz Ria de Janeira.

Deset najboljših rezultatov v zgodovini skoka v daljino: 895 cm Mike Powell (ZDA) 30. avgust 1991 890 cm Bob Beamon (ZDA) 18. oktober 1968 887 cm Carl Lewis (ZDA) 30. avgust 1991 886 cm Robert Emmiyan (Sovjetska zveza) 22. maj 1987 874 cm Larry Myricks (ZDA) 18. julij 1988 874 cm Erick Walder (ZDA) 2. april 1994 874 cm Dwight Phillips (ZDA) 7. junij 2009 873 cm Irving Saladino (Panama) 24. maj 2008 871 cm Ivan Pedroso (Kuba) 18. julij 1995 869 cm Tajay Yagle (Jamajka) 28. september 2019

Že v prvem skoku je opravil vse, a nato skočil še dlje

Komaj je prišel v finale, potem pa tam osupnil. Foto: Getty Images Na Gayla ni računal nihče. Sploh ne po tem, ko je v kvalifikacijah skorajda doživel polom. Kvalifikacijske norme sploh ni preskočil. V finale se je kot zadnji, 12. uvrstil po uvrstitvi. Z zadnjim kvalifikacijskim skokom, v katerem je zmogel 789 centimetrov. Skoraj pol metra manj od osebnega rekorda 832 centimetrov, ki ga je dosegel julija letos na mitingu diamantne lige v Londonu. "To ni bil moj dan, a verjamem, da bo v finalu drugače. Sposoben sem marsičesa. Boste videli," je govoril po petkovem zelo stresnim dnem, a ga je resno vzel redko kdo.

Potem pa je na klimatiziranem štadionu Khalifa International v Dohi prišel sobotni večer na in dobra ura nastopov, v katerem je osupnil atletski svet. Že v prvem skoku je krepko presegel osebni rekord, pristal pri 846 centimetrih in poskrbel za najboljši izid sezone na svetu. Njegova drugi in tretji skok nista bila veljavna, a ga Echavarria in Henderson nista uspela preskočiti.

Ko je v četrti seriji Gayle pristal pri 869 centimetrih, za novih 23 centimetrov popravil osebni rekord (in tudi najboljši izid sezone na svetu), svoj najboljši dotedanji izid pa v eni uri premaknil za neverjetnih 37 centimetrov, je bilo jasno, da je konec. V peto in šesto sploh ni skakal, potem pa lahko začel uživati v velikem trenutku slave.

Skok v daljino, finale SP 2019: 863 cm Tajay Gayle (Jamajka) 839 cm Jeff Henderson (ZDA) 834 cm Juan Miguel Echavarria (Kuba)

Na najlepši dan v življenju je v ospredje porinil trenerja

"Senzacija Jamajčana v skoku v daljino!", "Jamajčan šokiral atletski svet!", "Jamajčan je skočil v zgodovino!" in podobni so bili naslovi, ob katerih je lahko ob brskanju po največjih svetovnih medijih užival takoj po tekmi. Če je seveda, tako kot vsak njegov vrstnik, po nastopu v roke hitro vzel mobilni telefon in preveril, kaj je v zadnji uri življenja zamudil.

Na svetovnem prvenstvu v Dohi je sploh prvič nastopil na enem izmed dveh največjih tekmovanj. Foto: Getty Images

"Ta naslov posvečam predvsem mojemu trenerju Stephenu Francisu. Če ne bi bilo njega, tega uspeha ne bi bilo," je Gayle, obkrožen z novinarskimi mikrofoni, ostal skromen in v trenutkih največje slave ni rinil v ospredje. Najprej je omenil trenerja, s katerim sodelujeta že vrsto let. Z njim sta prav v tednih pred svetovnim prvenstvom rahlo spremenila tehniko skokov in očitno zadela v polno.

"Danes sem samo tekel in nisem mislil na novo ali staro tehniko. Bil sem zbran in šel na vso moč. Izšlo se je! Ta uspeh mi pomeni vse. Ne gre samo za zlato, ampak tudi rezultat. To je najlepši dan v mojem življenju," je še povedal atlet, ki je bil še pred kratkim povsem anonimen, zdaj pa se je znašel v središču pozornosti.

Pred štirimi leti ni mogel preskočiti sedmih metrov

Na največjih tekmovanjih do letos še sploh ni nastopil. Resda je letošnjo diamantno ligo končal na tretjem mestu v skupni razvrstitvi, nase pa opozoril tudi z drugim mestom na letošnjih panameriških igrah, a to pač niso dosežki, s katerimi bi v morju podobnih atletov in atletinj zbujal preveliko pozornost. Sploh ne glede na dosežke iz preteklosti.

Novopečeni svetovni prvak je osem metrov prvič preskočil šele pred dvema letoma. Foto: Getty Images

Osemmetrsko znamko v skoku v daljino je prvič preskočil šele pred dvema letoma, ko je pristal pri natanko 800 centimetrih. Lani je preskočil 824 centimetrov, leta 2016, ko je bil star 20 let, jih je zmogel vsega 754, leto pred tem pa skočil še več kot pol metra manj (694). Letos, denimo, je deset 20-letnikov poletelo prek osem metrov.

Bo zgodovino jamajškega športa na novo spisal tudi v Tokiu?

Takrat si verjetno nihče ni mislil, da je to človek, ki bo Jamajki, po zaslugi šprintov atletski velesili, prinesel zgodovinsko prvo zlato medaljo v disciplinah, ki niso tekaške.

V Dohi je Jamajki prinesel prvo zlato s svetovnih atletskih prvenstev v tehničnih disciplinah. Bo podvig ponovil na olimpijskih igrah 2020? Foto: Getty Images

Pred nekaj leti je lahko le sanjal o tem, da bo na velikem atletskem tekmovanju sploh kdaj nastopil. Danes je svetovni prvak in čez noč tudi eden favoritov za tisto najpomembnejše, kar še prihaja. Olimpijske igre, ki bodo v Tokiu čez leto dni.

Tudi tam bo skušal na novo spisati zgodovino jamajškega športa. Jamajka je do zdaj na igrah pod petimi krogi osvojila že kar 78 medalj, od tega je bilo 22 zlatih. Verjeli ali ne, kar 77 od teh medalj je atletskih, kar 75 pa tekaških. Preostali dve sta iz skoka v daljino. Ena v ženski konkurenci, druga v moški, a nobena ni zlata. Bo od prihodnjega leta drugače?

Slovenija je v skoku v daljino prišla do prve medalje na SP