Novozelandski orjak s kroglo v rokah, za katerega je vegetarijanstvo pekel

Na štirih od zadnjih petih olimpijskih iger je bil met, dolg prek 22 metrov, dovolj za zlato olimpijsko medaljo, že met nekaj prek 21 metrov pa je vsakemu finalistu prinesel medaljo. Letos je kroglo, težko nekaj več kot sedem kilogramov, prek 22 metrov sunilo že osem atletov, zato ne preseneča, da je marsikdo prepričan tudi o novem svetovnem rekordu. Ta je zdaj že 29 let v lasti Američana Randyja Barnesa, ki je leta 1990 kroglo vrgel 23,12 metra.

Predvsem trije hrusti, ki jih bomo spremljali v Dohi, so tisti, od katerih rekorden met v neposrednem obračunu v finalu lahko pričakujemo. Prvi je lastnik najboljšega izida sezone 22,74 metra, olimpijski prvak iz Ria de Janeira, Američan Ryan Crouser. Drugi je Brazilec Darlan Romani, ki je letos kroglo vrgel 22,61 metra daleč. Tretji je možakar, ki je v Katar prišel branit naslov iz Londona in je, čeprav je letos zmogel najmanj od naštetih treh (22,44 metra), morda celo prvi favorit.

V družbi olimpijskega prvaka Ryana Crouserja (desno), ki je prav tako zanimiv možakar. "Lahko spijem 12 piv, brez da bi imel naslednji dan mačka," je Američan povedal ob neki priložnosti. Foto: Getty Images

Predvsem zaradi tega, ker velja za tekmovalca, ki je najboljši takrat, ko je to najbolj potrebno. Tako je bilo tudi pred dvema letoma na zadnjem svetovnem prvenstvu, ko je bil najboljši prav ob vrhuncu sezone in je presenetljivo premagal vso konkurenco. Tako je bilo tudi na letošnjih mitingih diamantne lige.

Najboljših deset izidov v metu krogle vseh časov: 23,12 Randy Barnes (ZDA) 20. maj 1990 23,06 Ulf Timmermann (Vzhodna Nemčija) 22. maj 1998 22,91 Alessandro Andrei (Italija) 12. avgust 1987 22,86 Brian Oldfield (ZDA) 10. maj 1975 22,75 Werner Günthör (Švica) 23. avgust 1988 22,74 Ryan Crouser (ZDA) 20. april 2019 22,67 Kevin Toth (ZDA) 19. april 2003 22,67 Tomas Walsh (Nova Zelandija) 25. marec 2018 22,64 Udo Beyer (Vzhodna Nemčija) 20. avgust 1986 22,61 Darlan Romani (Brazilija) 30. junij 2019

S 120 kilogrami je palček v družbi orjakov

Letos je drugič v nizu zmagal v diamantni ligi. Foto: Reuters Čeprav tehta prek prek 120 kilogramov in seveda ni ravno najbolj šibak možakar v svoji ulici, pa hrust, ki v prostem času zelo rad in precej resno dviguje uteži, v konkurenci najboljših metalcev krogle na svetu ne spada ravno med največje in najmočnejše.

"Nekateri metalci imajo moč, drugi so boljši pri hitrosti. Sam s svojimi 185 centimetri zagotovo ne spadam med največje, pa tudi najmočnejši nisem. Moji uspehi temeljijo predvsem na hitrosti, tehniki in odlični psihološki pripravi," je v nekem intervjuju povedal Novozelandec in govoril resnico. Brazilec Romani, ki je visok približno isto, tehta prek 140 kilogramov. Američan Crouser je pri 203 centimetrih in 150 kilogramih pravi orjak.

Trener je bil šokiran, ko je videl, kaj si je pripravil za zajtrk

"Joj, ne sprašujte me, koliko lahko pojem. Zares veliko. Nekoč je v mojo sobo prišel trener in mislil, da pripravljam zajtrk zase in za par prijateljev. Šokiran je bil, ko je izvedel, da bom jedel sam," je še povedal Walsh, ki sicer pravi, da se prehranjuje zelo zdravo, a poje tudi veliko mesa.

V družbi rojakinje Valerie Adams. Dvakratne olimpijske in štirikratne svetovne prvakinje v metu krogle. Foto: Getty Images

"Vegetarijanstvo," je v istem intervjuju odgovoril na vprašanje, kaj je zanj v življenju največji približek peklu. "Nimam nič proti tistim, ki ne jejo mesa, ampak sam ga pač jem in ga potrebujem. Moti me agresija tistih, ki pravijo, da je to narobe. Zanje je prehranjevanje z mesom pekel, zame velja obratno. Zame je pekel vegetarijanstvo," je pojasnil in seveda v Novi Zelandiji dvignil precej prahu. Tudi zaradi tega, ker spada med najbolj priljubljene športnike v otoški državi v Jugozahodnem Pacifiku.

Zakaj je tako, je jasno. Je namreč prvi Novozelandec, ki je bil svetovni prvak na prostem. Pa tudi prvi, ki je bil na svetovnem prvenstvu najboljši v dvorani. In prvi atlet iz Nove Zelandije, ki je zmagal v skupni razvrstitvi diamantne lige. Ne enkrat, ampak dvakrat v nizu mu je to uspelo, ko je bil najboljši tudi letos in je postal prvi metalec krogle na svetu, ki mu je uspelo kaj takega.

Najboljših deset letošnjih izidov v metu krogle: 22,74 Ryan Crouser (ZDA) 20. april 22,61 Darlan Romani (Brazilija) 30. junij 22,44 Tomas Walsh (Nova Zelandija) 24. avgust 22,35 Darrell Hill (ZDA) 9. september 22,32 Michal Haratyk (Poljska) 28. julij 22,31 Joe Kovacs (ZDA) 26. julij 22,25 Kondrad Bukowiecki (Poljska) 14. september 22,22 Bob Bermetes (Luksemburg) 4. avgust 21,84 Filip Mihajlević (Hrvaška) 25. maj 21,80 Chuwuekbuka Enekwechi (Nigerija 18. avgust

Dve zlati in dve bronasti medalji z največjih tekmovanj

V prihodnosti želi postoriti še veliko več. V mladosti se je ukvarjal z ragbijem in tudi kriketom, potem ga je premamila ljubezen do srebrne krogle, ki se ji je v celoti posvetil s 16 leti. Nase je prvič resneje opozoril leta 2014, ko je bil drugi na igrah Commonwealtha in tretji na dvoranskem svetovnem prvenstvu na Poljskem. Leto pozneje je bil četrti na svetovnem prvenstvu v Pekingu in leta 2016 bronast na olimpijskih igral v Riu de Janeiru.

Lani je ob vrhuncu dozdajšnje kariere v Londonu svetovni prvak postal tudi na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Birminghamu. V Dohi želi zmagati še enkrat in poskrbeti za dvig samozavesti pred velikim ciljem. Olimpijskimi igrami, ki bodo prihodnje leto v Tokiu.

Pred dvema letoma je postal prvi Novozelandec, ki je postal atletski svetovni prvak. Foto: Reuters

Verjame, da mu lahko uspe vse. Tudi svetovni rekord.

"Hočem biti prvi človek, ki bo dosegel marsikaj. Ne samo medalje na največjih tekmovanjih. Želim si tudi svetovnega rekorda. Moram ostati lačen in narediti vse, da bi osvojil čim več. Mislim, da mi gre dobro in bom v prihodnosti še boljši," je pred odhodom na letošnje svetovno prvenstvo povedal Walsh, ki je letos na šestih tekmah, na katerih je nastopil, kroglo vrgel prek 22 metrov.

"Tako konstanten, kot sem letos, nisem bil še nikoli. Zdi se mi, kot da sem nepremagljiv," je še dodal in najavil, da v Katar ne prihaja po nič drugega kot nov naslov prvaka. Ob tem tudi svetovni rekord? Kdo ve. Morda celo to. Časa ima dovolj. Star je 27 let. In potem bo lahko mirne duše počel to, kar počne najraje. "Poležavanje na kavču," je ta zanimivi Novozelandec kot iz topa ustrelil, ko so ga povprašali o tem, kaj ga v življenju najbolj razveseljuje.

Kdo bo zmagal v metu krogle na letošnjem svetovnem prvenstvu v Dohi Ryan Crouser (ZDA) 0,00% +

Darlan Romani (Brazilija) 0,00% +

Tomas Walsh (Nova Zelandija) 100,00% +

Nihče izmed naštetih 0,00% +

Spored moškega meta krogle v Dohi:

- Kvalifikacije: četrtek, 3. oktober (18.20 in 10.40)

- Finale: sobota, 5. oktober (19.05)