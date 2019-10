Martina Ratej: Lahko bi bilo bolje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugo in tretje mesto sta osvojili pred tem vodilni Kitajki Shiying Liu (65,88 m) in Huihui Lyu (65,49 m).

"Deseto mesto je glede na mojo sezono zadovoljivo. V finalu sem bila, a sem pričakovala kakšen meter več od včerajšnjih kvalifikacij. Lahko bi bilo bolje. V tej sezoni nisem imela konstantnosti, da bi lahko na veliki tekmi tudi v finali dosegla boljši izid," je povedala Ratejeva.

V prvi seriji ni presegla 60 m in je bila z 58,98 m na šestem mestu. Vodila je Lyujeva (64,93 m), srebrna na SP 2015 v Pekingu in bronasta na SP 2017 v Londonu. Ratejeva je drugič zalet ponovila, a ji met ni uspel (57,22 m).

Tako je nazadovala na 10. mesto, Lyujeva je bila s 65,06 m še vedno prva, a je le za centimeter zaostajala evropska prvakinja Nemka Christin Hussong (65,05 m). V tretji seriji je imela Ratejeva slab zaključek zaleta in je s 57,32 m končala tekmovanje. Ni prišla med prvo osmerico, ki je imela še dodatne tri poskuse. Tik za njo je bila deveta Čehinja Barbora Špotakova, svetovna rekorderka in branilka naslova.

Slovenska rekorderka je še četrtič nastopila v finalu svetovnega prvenstva.

Želela je tvegati, a se ni izšlo

"Maksimalno sem se potrudila. V prvi seriji sem dosegla najboljši izid. Nato sem hotela še več tvegati, a se ni izšlo. V drugi seriji nisem prišla na korak in sem ponovila zalet. Iz meta v met sem šla hitreje v zaletu, 64 ali 65 sem hotela vreči, a tehnično tega nisem bila sposobna izvesti," je dodala Ratejeva.

Sedemintridesetletna Ločanka je 27. julija na državnem prvenstvu v Celju zmagala s 63,79 m, kar je njen najboljši dosežek sezone. Dan pred finalom je v kvalifikacijah v prvi skupini zasedla drugo mesto z 62,87 m in se že tedaj praktično uvrstila v finale, saj sta jo v drugi premagali le dve tekmovalki in je skupno dosegla četrti izid.

Premor, potem pa premisliti, kako naprej

"Bili so isti pogoji kot v kvalifikacijah. Tedaj sem šla na vso moč, tudi tokrat, a mi ni uspelo. Tudi spomini iz Dohe, ki je moje ljubo prizorišče, so mi pomagali v kvalifikacijah, a ne v finalu. Sedaj potrebujem premor, da sezono in ta nastop odmislim ter se s trenerjem Lovrom Umkom pogovorim, kako naprej," je bila razočarana Ratejeva.



Na prejšnjih velikih tekmah je bila že leta vsaj v širšem krogu favoritinj za visoke uvrstitve, tudi lani, ko je evropsko prvenstvo v Berlinu končala na četrtem mestu in vnovič ostala brez odličja. To je tudi njena najboljša uvrstitev na velikih tekmah.

Sedma je bila na OI v Londonu 2012 in na SP v Daeguju 2011, na SP pa je bila še 9. v Londonu 2017 in 11. v Berlinu 2009.

V Dohi je nastopila že štirikrat na diamantni ligi, enkrat je zmagala, v katarski prestolnici pa je dosegla tudi slovenski rekord; 67,16 m je vrgla že 14. maja leta 2010.