Tina Šutej še drugič zapored tik za stopničkami

Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti v skoku s palico osvojila četrto mesto. Slovenska rekorderka je preskočila 4,80 metra in s tem postavila slovenski rekord na prostem, ki je do zdaj znašal 4,76 m, a na koncu v izjemni konkurenci tudi to ni bilo dovolj za odličje. Maruša Mišmaš Zrimšek se je na 3000 metrov z zaprekami uvrstila v finale, Anita Horvat je že dopoldne uspešno opravila kvalifikacije teka na 800 metrov in se kot tretja iz svoje skupine uvrstila v petkov polfinale. V kvalifikacijah meta kopja je bila neuspešna veteranka Martina Ratej, zvečer pa sta v kvalifikacijah troskoka obstali Neja Filipič in Eva Pepelnak.

Štiriintridesetletna slovenska rekorderka Tina Šutej je tako kot lani tudi letošnje svetovno prvenstvo končala na nehvaležnem četrtem mestu. Letos je še drugič postala evropska podprvakinja v dvorani, tokrat pa je bila znova zelo blizu svojemu prvemu odličju na SP na prostem.

Štiriintridesetletna Slovenka je prva skakala v finalu in takoj preskočila začetno višino na 4,30 m, prav tako 4,50 m in 4,65 m. Šutej je 4,75 m prvič podrla, v drugem pa preskočila, ko je s prsmi zadela letvico, ki se je hudo majala, a ostala na stojalu. Veliko bolj suvereno je nato nastopila na višini 4,80 m, ko je bila precej nad letvico že v prvem skoku za nov slovenski rekord na prostem. Na 4,85 m je bila trikrat neuspešna.

Naslov je ubranila aktualna olimpijska zmagovalka Katie Moon iz ZDA, prvo mesto pa si je s 4,90 metra delila tokrat z Avstralko Nino Kennedy, lani tretjo na SP. Bron je pripadel s 4,80 m Finki Wilmi Murto, evropski prvakinji na prostem in v dvoran, ki je zaradi manj poprav kot Tina Šutej osvojila bron.

Svetovni prvakinj Nina Kennedy in Katie Moon ter bronasta Wilma Murto. Foto: Reuters

Šutejeva je pred letošnjim svetovnim prvenstvom 2. februarja letos V Ostravi na Češkem s 4,82 metra izboljšala svoj slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord. Na diamantni ligi v Dohi pa je 5. maja s 4,76 m izenačila svoj dosedanji slovenski rekord na prostem; 4,76 metra je skočila 11. septembra 2021 v Ljubljani. Slovenska atletinja je bila znova blizu medalje, v zadnjih dveh letih je osvojila štiri na velikih atletskih tekmovanjih, po dve srebrni in bronasti ter dve četrti mesti. Pred dvema letoma je na dvoranskem EP v poljskem Torunu zasedla drugo mesto za njeno tedaj prvo veliko člansko odličje.

Varovanka trenerja Milana Kranjca in diplomirana biologinja je bila lani četrta na SP v ZDA, nato je bila mesec dni pozneje tretja na evropskem prvenstvu v Münchnu, marca je v Istanbulu drugič osvojila srebrno medaljo na dvoranskem EP, lani je bila bronasta še na dvoranskem SP v Beogradu.

Potek finala: skok s palico (Ž) Kot prva je v finalu nastopila prav slovenska rekorderka Tina Šutej, ki je v prvem poskusu več kot zanesljivo preskočila višino 4,30 m. Tudi na višini 4,50 m Šutej ni imela nobenih težav. Zanesljive so bile tudi vse glavne konkurentke slovenske skakalke. Naslednja višina, na kateri se je preizkusila Tina Šutej je znašala 4,65 m. Tudi to je Slovenka suvereno zmogla že v prvem poskusu. V kvalifikacijah je bila izkušena slovenska atletinja na tej višina uspešna šele v zadnjem, tretjem poskusu. Na tej višini je bilo v prvem poskusu neuspešnih kar nekaj tekmovalk. 4,75 m: Naslednja višina je 4,75 m, Tina Šutej je bila v prvem poskusu neuspešna, je pa to višino preskočila v drugem poskusu in je trenutno na drugem mestu, ki si ga deli z Avstralko Nino Kennedy. V prvem poskusu je to višino zmogla le Finka Wilma Murto. Že pred tem je na 4,70 že izpadla Morris, zlata na dvoranskem SP lani, ko je ponovila uspeh s tovrstnega prvenstva leta 2018. Ima med drugim še tri srebrne medalje s SP na prostem in prav tako srebro z olimpijskih iger v Riu de Janeiru. 4,80 m: Na 4,80 m je v konkurenci še šest tekmovalk. Tina Šutej je suvereno v prvem poskusu opravila s to višino! S tem je le 2 cm zaostala za svojim najboljšim rezultatom v karieri, ki znaša 4,82 m, postavila pa je tudi nov slovenski rekord na prostem, ki je do zdaj znašal 4,76 m. Višino 4,80 m je v prvem poskusu zmogla tudi Avstralka Nina Kennedy, ki si trenutno deli drugo mesto s Slovenko. V vodstvu je še naprej Finka Wilma Murto, ki je vse višine preskočila v prvo. Veselje Tine Šutej ob preskočenih 4,80 metra. Foto: Reuters V konkurenci sta bili še Britanka Molly Caudery, ki je bila prvič na 4,80 m neuspešna in je preostala poskusa pustila za naslednjo višino, kjer pa potem ni bila uspešna, in Švicarka Angelica Moser, nekdanja evropska dvoranska prvakinja. Ta je podrla trikrat 4,80 m. 4,85 m: Na višini 4,85 m je v konkurenci še pet atletinj. Tina Šutej je bila v prvem poskusu neuspešna, če bi zmogla to višino bi s tem postavila tudi nov absolutni državni rekord. Avstralka Nina Kennedy in Američanka Katie Moon, ki je bila do te višine četrta, sta to višino 4,85 m zmogli v prvem poskusu. Finka Wilma Murto je letvico na tej višini v prvem poskusu podrla. Šutejeva je zdaj na četrtem mestu. Tina Šutej je bila tudi v drugem in tretjem poskusu na 4,85 m neuspešna in je tekmovanje tako kot na lanskem SP sklenila na četrtem mestu. Moon in Kennedy sta v tretjih poskusih preskočili 4,85 m in ostali poravnani na povem mestu, nato je obe preskočili 4,90 m, pet centimetrov višje pa nista bili več uspešni. Nato sta se se hitro dogovorili, da si bosta naslov svetovne prvakinje razdelili.

Maruša Mišmaš Zrimšek se je na 3000 metrov z zaprekami uvrstila v finale. Foto: Reuters

Maruša Mišmaš Zrimšek v finale

Maruša Mišmaš Zrimšek je v kvalifikacijah na 3000 m zapreke v drugi kvalifikacijski skupini zasedla četrto mesto in se s časom 9:21,79 uvrstila v finale, ki bo v nedeljo ob 21.05. Slovenska atletinja je na velikih tekmovanjih od leta 2018 vedno v finalih te discipline. Na olimpijskih igrah v Tokiu je bila šesta.

V večernem delu sta v kvalifikacijah nastopili še dve slovenski predstavnici, v troskoku sta izpadli na 25. mestu Neja Filipič (13,64 m) in na 28. Eva Pepelnak (13,60 m).

Slovenski tekmovalki v kvalifikacijah troskoka sta stopnjevali dosežke, vendar precej zaostali za možnostjo preboja v finale.

"Lahko bi skočila nekaj več ali tudi manj. Zaradi gležnja, ki sem si ga pred časom poškodovala, sem se v zadnjem trenutku odločila za mehkejše, a počasnejše sprintarice. Nisem želela, da bi se ponovila poškodba gležnja. Potem je bilo še malo bolj negotovo, ker s temi nisem trenirala veliko. Gleženj je preživel, pri skokih pa se je poznalo, da nisem več tednov skakala. Nisem mogla prenesti hitrosti v skok. Je bil pa vsak boljši in mogoče bi še kam prilezla, če bi bilo več skokov," je povedala Filipič.

Neja Filipič je kvalifikacije končala na 25. mestu. Foto: Reuters

Skočila je 13,24, 13,58 in 13,64 m. Pepelnak je začela svoj prvi nastop na velikih tekmah s 13,29 m, nato je skočila še 13,47 in 13,60 m.

"Vzdušje je bilo super, a sem bila na začetku malo živčna. Potem sem se sprostila in stopnjevala dosežek, a za finale tokrat nisem bila sposobna. Za naslednje tekme se želim ustaliti na dobrih daljavah, še mogoče večjih kot danes, in potem bom lahko posegla višje. Prva stopnička bo dobra naslednja dvoranska sezona. Poleti bo dosegljiv nastop na EP v Rimu, za olimpijske igre, ki so tudi moj cilj, pa se bo treba zelo potruditi," je menila Pepelnak.

Anita Horvat uspešno v polfinale

Kot prva od šestih Slovenk je na tekmovališče malce po 10.30 stopila Anita Horvat in uspešno opravila kvalifikacijsko nalogo na 800 metrov.

Anita Horvat je uspešno prestala kvalifikacijsko sito v teku na 800 metrov. Foto: Peter Kastelic/AZS

Lanska finalistka svetovnega prvenstva v Eugenu je tekla v peti od sedmih skupin in se uvrstila v polfinale. Horvatova je ciljno črto prečkala s časom 2:00.06, kar je bilo dovolj za tretje mesto v skupini in 15. med vsemi kvalifikantkami. Iz vsake skupine so napredovale po tri, nato pa še tri po času. Polfinale bo na sporedu v petek ob 20.25.

V kvalifikacijah v metu kopja se je za finale potegovala tudi veteranka Martina Ratej. Enainštiridesetletna slovenska rekorderka je v prvem poskusu vrgla 54,41 metra, v drugem je bil met neveljaven, v tretjem pa je kopje vrgla do 53,35 metra. Njena veljavna poskusa sta bila prekratka, zasedla je zadnje mesto v svoji skupini.

Enainštiridesetletna Martina Ratej je v kvalifikacijah končala na repu svoje skupine. Foto: Peter Kastelic/AZS

