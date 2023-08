Tudi danes je v Budimpešti pestro. Nika Glojnarič 35. na 100 m ovire.

V skupini 22-letne slovenske atletinje in debitantke na velikih članskih tekmovanjih je bila tudi Nigerijka Tobi Amusan, ki je lani zlato na SP v Eugenu osvojila s svetovnim rekordom (12,12). Amusan je dosegla skupno tretji čas kvalifikacij z 12,48. Pred njo sta bili v drugih skupinah hitrejši Američanka Kendra Harrison, srebrna na olimpijskih igrah 2021 v Tokiu je z 12,24 tekla izid sezone na svetu, in Devynne Charlton. Ta je bila srebrna na lanskem dvoranskem SP na 60 m ovire in je z 12,44 tekla rekord Bahamov.

"Manjka mi več izidov pod 13 sekundami"

"Pričakovala sem boljši čas, tudi na ogrevanju in pred tekmo sem se dobro počutila. Malo sem razočarana, a so bila dekleta tokrat zelo hitra in manjka mi več izidov pod 13 sekundami. Imela sem doslej dva, a bi me izenačen osebni rekord popeljal v polfinale. To je nova izkušnja in spodbuda za naprej. Želim se uvrstiti na dvoransko SP marca prihodnje leto, normo za EP v Rimu že imam, prav tako pa je cilj nastop na olimpijskih igrah v Parizu," je dejala Nika Glojnarič.

Njen naslednji cilj je dvoransko SP 2024. Foto: Peter Kastelic/AZS

Brežičanka je tekla v zadnji, peti skupini prvega kroga, imela je z letošnjim osebnim rekordom vseeno najslabši čas v skupini. Doslej je najhitreje tekla 8. junija v avstrijskem St. Pöltnu. Z dosežkom 12,92 sekunde se je prvič v karieri spustila pod magično mejo 13 sekund in je odtlej druga najhitrejša vseh časov med Slovenkami. Nato je 8. julija na državnem prvenstvu v Velenju na visokih ovirah drugič v karieri tekla pod 13 sekundami (12,99).

Foto: Peter Kastelic/AZS Pred njo sta mejo 13 sekund med Slovenkami prebili le Brigita Bukovec, ki je z dosežkom 12,59 za srebro na olimpijskih igrah v Atlanti 31. julija 1996 tekla slovenski rekord, ter pred desetimi leti tudi Marina Tomić, ki je dosegla izid 12,94.

Sestra Nike Glojnarič, Leja, je lani na 24. poletni olimpijadi gluhih v kraju Saxias do Sul na jugu Brazilije osvojila zlati kolajni v mnogoboju in skoku v višino, danes pa postala še evropska prvakinja v mnogoboju.

Četrti dan SP v madžarski prestolnici bodo podelili štiri komplete medalj. Ob 19.55 so začeli atleti v skoku v višino, ob 20.20 je začetek meta diska za atletinje, ki se bodo ob 21.30 pomerile še na 1500 m, ob 21.50 pa bo še finale na 3000 m zapreke za moške.

Budimpešta: SP, končne odločitve: 19.55 višina, moški

20.20 disk, ženske

21.30 1500 m, ženske

21.50 3000 m zapreke, moški

Preberite še: