Izjemni Kristjan Čeh do srebra na svetovnem prvenstvu v Budimpešti!

Na svetovnem atletskem prvenstvu v Budimpešti danes spremljamo tri slovenske nastope. Ob 18.40 je s kvalifikacijami začela slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, ob 19.22 smo v kvalifikacijah teka na 400 m ovire lahko videli nastop Agate Zupin, ob 20.30 pa je svoj lov na naslov svetovnega prvaka začel metalec diska Kristjan Čeh.

V ŽIVO, 3. tekmovalni dan na SP v atletiki, slovenski nastopi:

Kristjan Čeh se je v boj za novo odličje na največjih tekmovanjih podal ob 20.30. Ptujski orjak je v prvi seriji disk zalučal 68.31 metra daleč in takoj prevzel vodstvo, v drugo je orodje letelo kar 69.27 metra, v tretjem poskusu pa je prestopil. Po četrti seriji je vodstvo prevzel švedski zvezdnik Daniel Stahl (69.37 metra), ki je Čeha, ta je zdrsnil na 2. mesto, ugnal za 10 centimetrov. Tudi po petem poskusu vrstni red pri vrhu ostaja nespremenjen. Vodi Stahl, Čeh je drugi, Mykolas Alekna pa tretji. A ni konec, dokler ni konec. Čeh je v zadnjem poskusu disk zalučal preko 70 metrov (70.02 m) in prevzel vodstvo.

Tina Šutej bo v sredo ob 19.30 nastopila v finalu. Foto: Peter Kastelic/AZS

Medtem sta s svojim nastopom v kvalifikacijah že opravili slovenski rekorderki Tina Šutej in Agata Zupin.



Šutejeva je izpustila začetno višino na 4,20 m, nato pa je 4,35 in 4,50 m zlahka preskočila. Nato je bila prvič prek letvice tudi na 4,60 metra. Ko je bila letvica pet centimetrov višje, jo je prvič podrla, tudi drugič ji ni uspelo. Šele po njenem tretjem skoku je letvica ostala na stojalu in tedaj je bilo dokončno potrjeno, da si je priborila finale, ki bo na sporedu v sreda ob 19.30.

Agata Zupin je v teku na 400 m ovire zaostala za pričakovanji. Foto: Peter Kastelic/AZS Manj bo s svojim nastopom zadovoljna Zupinova, ki je s časom 57.62 sekunde v kvalifikacijah močno zaostala za svojimi najboljšimi dosežki, in izpadla v prvem krogu. S časom 57,62 sekunde je zasedla 36. mesto med 41 uvrščenimi tekmovalkami.

"Imam velike težave v prehodu čez ovire in sem zaostala za svojimi pričakovanji. Želela sem si boljšega izida, vendar pa mi tek v zadnjih letih na velikih tekmah ne uspe tako, kot si želim. Po poškodbi se nikakor ne morem vrniti tja, kjer sem že bila," je po nastopu potožila Zupinova. Napovedala je, da bo težave skušala rešiti s psihologom.