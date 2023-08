Danes je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti dan za veliki finale v metu diska. Naslov svetovnega prvaka brani naš as Kristjan Čeh, ki pa mu zvečer ne bo lahko. Že sam je opozoril, da je sezona v tej atletski disciplini nora in da medalja niti približno ni samoumevna. Še najbolj nevaren utegne biti švedski as Daniel Stahl, ki v finalu – ta se bo na Nacionalnem atletskem stadionu začel ob 20.30 – stavi na sproščenost. Kdo pa so preostali veliki favoriti za odličje?

Če gre soditi po sobotnih kvalifikacijah, bosta branilcu naslova svetovnega prvaka Kristjanu Čehu danes najnevarnejša švedski veteran, olimpijski prvak iz Tokia 2021 Daniel Stahl, ter mladi, 20-letni litovski adut Mykolas Alekna. Le omenjena sta namreč v soboto disk vrgla dlje od 22-letnega ptujskega orjaka. Stahl je bil s 66,25 metra zmagovalec kvalifikacij, Alekna pa je s 66,04 tudi presegel mejo 66 metrov. Čeh si je s 65,95 metra nadvse zanesljivo priboril mesto v današnjem finalu.

Stahl tekmecem poslal sporočilo

Zanimivo je, da nihče ni presegel uradno zastavljene kvalifikacijske norme, ki je bila pri 66,50 metra, a prav vsi finalisti so bili po kvalifikacijah zadovoljni s svojimi predstavami. Kaže, da so vsi stavili predvsem na sproščenost. Zagotovo 30-letni Stahl, ki je švedskim medijem po tekmi razložil: "Občutki so odlični, metal pa sem povsem mirno." Redkobesedni svetovni prvak iz leta 2019 je v smehu nato tekmecem in tudi, ali predvsem, Čehu poslal sporočilo: "V finalu bom pritisnil močneje in se še bolj zabaval."

Daniel Stahl je v Budimpešto prišel izjemno motiviran. Foto: Reuters

Stahl je v Budimpešto prišel izjemno motiviran, saj mu lani na SP v Eugenu ni uspel najboljši nastop. Tedaj je z zanj skromnimi 67,10 metra zgrešil kolajno in pristal na četrtem mestu, letos pa ima z 71 metri in 45 centimetri drugi najboljši izid sezone. Daljši met je letos uspel le Čehu, ki je 16. junija na atletskem mitingu v Jöhviju v Estoniji z 71,86 metra izboljšal svoj državni rekord. "Letos je res nora sezona v disku, pet nas je vrglo več kot 70 metrov, trije tudi že 71. Fantje so odlično pripravljeni, finale bo še zelo zanimiv," je v soboto napovedal Čeh.

Čeh opozarja

Tudi slovenski šampion je v kvalifikacijah metal sproščeno, načrtuje pa, da bo danes v mete dodal še nekaj več intenzivnosti. "Mogoče nisem metal tako agresivno, kot bi lahko, bil sem zelo sproščen. Če dodam še malo te agresije, bo letelo dlje. Sam se moram motivirati," nam je razlagal v soboto pozno zvečer, zadovoljen pa je bil tudi s prizoriščem: "Krog je zelo dober, ima dober oprijem, stadion je lep in velik, vzdušje imenitno. Čaka nas res dober finale."

Alekna skromno: Samo vesel sem lahko, da sem zraven

Mladi Mykolas Alekna je tretji atlet, ki je letos disk že vrgel 71 metrov. Foto: Reuters Tretji mož, ki je letos disk vrgel 71 metrov in to natančno 71 metrov, je mladi Mykolas Alekna, sin dvakratnega olimpijskega in svetovnega prvaka Virgiliusa. "Konkurenca je letos res izjemno močna. Najbrž močnejša še ni bilo, saj je kar pet fantov vrglo več kot 70 metrov. Tekmovanje bo odlično," je v soboto razlagal odlični Litovec, dobitnik srebrne kolajne na lanskem SP, in skromno dodal: "Samo vesel sem lahko, da sem med njimi. Šele drugo leto sem med velikimi fanti, zato sem novinec. Samo pozdravimo se, nismo kakšni prijatelji, med nami pa vlada veliko spoštovanje."

Alekna si je letos samozavest povzdignil tudi z naslovom evropskega prvaka do 23 let, pravi pa, da se mora na največja tekmovanja, kot je svetovno člansko prvenstvo, še navaditi. Čehu, ki poudarja, da mora biti osredotočen predvsem nase in na tehniko svojih metov, utegnejo danes sanje o drugem zaporednem naslovu svetovnega prvaka pokvariti še vsaj dva kandidata.

Letos sta 70-metrsko znamko presegla tudi Avstrijec Lukas Weisshaidinger (70,68 m) in vse boljši Samoanec Alex Rose (70,39). Vsi omenjeni so v finalu Budimpešte, v sobotnih kvalifikacijah pa sta dobro metala še Jamajčan Traves Smikle (65,71 m) in litovski veteran Andrius Gudžius (65,50 m), ki je pred letom dni v Eugenu osvojil bron. Obeta se nam torej res izjemen finale v moškem metu diska.

