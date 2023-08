Leja Glojnarič popravila svetovni rekord in postala evropska prvakinja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Poljskem v teh dneh poteka 11. evropsko prvenstvo gluhih v atletiki. Na tekmovanju je danes navdušila tudi slovenska zasedba, nastopajo Leja Glojnarič, Iris Breganski in Tadej Enci.

Zlata se je v mnogoboju veselila 20-letna Brežičanka Glojnarič, ki je konkurenco pokorila z novim svetovnim rekordom (5085 točk). Slovensko slavje je s tretjim mestom dopolnila 23-letna Radovljičanka Breganski (4307 točk).

Breganski je že popoldan s časom 14,71 osvojila tudi srebrno kolajno v teku na 100 m z ovirami. Do medalje pa je prišel tudi 29-letni Velenjčan Enci, ki je bil s časom 49,73 bronast v teku na 400 m.

Prvenstva na Poljskem pa za Slovence še ni konec. Glojnarič bo do sobote tekmovala še v skoku v daljino in skoku v višino. Enci bo tekel na 400 metrov z ovirami, Breganski pa se bo preizkusila v skoku v daljino, skoku v višino in teku na 200 metrov.