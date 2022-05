Nov uspeh slovenskih atletinj: za slovo še dve medalji

Slovenski gluhi atletinji Leja Glojnarič in Iris Breganski sta na zadnjem nastopu na poletni olimpijadi gluhih v skoku v višino osvojili zlato in bron.

Slovenski gluhi športniki nadaljujejo z uspešnim nizom nastopov. Atletinji Leja Glojnarič in Iris Breganski sta na 24. poletni olimpijadi gluhih v Braziliji v svojem zadnjem nastopu v Južni Ameriki, v skoku v višino osvojili zlato in bron. To so najuspešnejše poletne olimpijske igre za slovenske gluhe športnike.