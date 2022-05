Gluhi tenisač Marino Kegl je s porazom in končnim četrtim mestom končal nastope na 24. poletni olimpijadi gluhih v brazilskem Saxias do Sulu. V boju za bron ga je s 6:2 in 6:1 premagal Indijec Prithvi Sekhar, sicer četrti nosilec turnirja, Kegl pa je prišel v Brazilijo kot tretjepostavljeni igralec.

Tekma za tretje mesto je postregla z vrhunskimi izmenjavami z izjemno razigranim in natančnim Indijcem. Kegl mu je prepustil preveč točk na račun neizsiljenih napak.

Prekmurec Kegl je v prvem nizu povedel z 2:0 v igrah, nato je Sekhar z odvzemom servisa izenačil. Prvi niz je dobil z natančno in napadalno igro in na račun ne izsiljenih Keglovih napak, bilo je 6:2. Tudi drugi niz je Kegl začel z odvzemom servisa Indijcu. Vendar je ta že v naslednji igri izenačil in nato Keglu prepustil zelo malo točk in zmagal s 6:1.

"Četrto mesto je vrhunski rezultat, Marinu pa prinaša status vrhunskega športnika svetovnega razreda, prinaša tudi financiranje programa do leta 2025. Po tej plati smo izpolnili cilj. Treba bo delali dalje, nekaj idej sem dobil v Braziliji. Bo pa treba videti, kaj dejansko lahko še Marino naredi. Treba je tudi vedeti, da je bil med polfinalisti edini, ki je 100-odstotno gluh. Za vse, kar je naredil in odigral v Braziliji, samo kapo dol, to je uspeh, vreden spoštovanja," je po tekmi povedal trener Darko Kegl.