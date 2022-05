Marino Kegl v petek za bronasto kolajno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na 24. poletni olimpijadi gluhih v Rio de Janeiru se je nadaljeval teniški turnir, Slovenec Marino Kegl pa je v polfinalu doživel prvi poraz in se bo v petek boril za bronasto kolajno z Indijcem Prithvijem Sekharjem.

Kegla je v polfinalu čakal prvi nosilec iz Češke Jaroslav Smedek. Njun obračun je bil prava poslastica, saj sta igralca postregla z vrhunskim tenisom. Vse do tretje igre sta bila izenačena, potem je Smedek Keglu odvzel servis, dve igri zatem pa je Kegl izenačil. Prvi niz je minil v izenačenem boju za vsako žogo, v podaljšani igri pa se je končal v korist Čeha.

Drugi niz je Smedek, sicer aktualni olimpijski prvak med gluhimi, začel napadalno in že v uvodu Keglu odvzel servis. Tempo igre je nadaljeval skozi ves niz, tega je na koncu dobil z veliko razliko tudi na račun neizsiljenih Keglovih napak s 6:1.

"Gledali smo izredno razburljivo in izenačeno ter napeto tekmo. Bilo je polno odličnih izmenjav. Aktualni prvak zadnje olimpijade, tudi aktualni evropski prvak in drugi z zadnjega svetovnega prvenstva, je bil srečnejši in boljši," je po tekmi povedal Darko Kegl, trener Marina Kegla.

