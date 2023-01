Velik uspeh slovenskega parašportnika na premiernem grand slamu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marino Kegl je na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu za gluhe in naglušne osvojil drugo mesto.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenski gluhi teniški igralec Marino Kegl je izgubil v finalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu za gluhe in naglušne. Po štirih zmagah v skupinskem delu je bil od 27-letnega Sobočana v finalu boljši izkušeni Madžar Gabor Mathe.

Četrti nosilec Kegl, ki je pred dnevi postal tudi parašportnik Slovenije za leto 2022, je nastopil na sploh prvem turnirju za grand slam gluhih in naglušnih v zgodovini. V konkurenci desetih najboljših gluhih tenisačev se je 27-letni Sobočan zelo izkazal.

Po uvodni zmagi s 6:0, 6:3 proti Avstralcu Glenu Flindellu je v svoji skupini zmagal še dvakrat. Najprej je bil s 6:2, 6:1 boljši od Nemca Ursa Breitenbergerja, potem pa še od Ekvadorca Andresa Vazqueza s 6:1, 6:2.

Pred zadnjo tekmo skupinskega dela si je tako Kegl že zagotovil vsaj nastop za tretje mesto, a je v zadnjem krogu ugnal še prvopostavljenega Čeha Jaroslava Šmedeka s 3:6, 6:4, 7:5 in si zagotovil nastop v finalu.

Foto: Sportida

V njem se je pomeril z drugim nosilcem, deset let starejšim Mathejem, sicer prvakom olimpiijade gluhih iz leta 2013 v Sofii. Ta je bil na zadnji stopnički turnirja boljši s 6:4, 6:2 in postal prvi zmagovalec turnirjev za grand slam za gluhe in naglušne.

Kegl je v Melbourne Parku nastopil tudi v dvojicah, kjer pa je v navezi z Breitenbergerjem v prvem krogu klonil proti Britancu Esahu Hayatu in Indijcu Prithviju Sekharju z 2:6, 6:4, 8:10.

Marino Kegl je prav v teh dneh, ko je nastopal v Avstraliji, dobil tudi priznanje krovne zveze za šport invalidov - Paralimpijskega komiteja Slovenije za športnika leta 2022 med posamezniki. Lansko leto je končal na četrtem mestu lestvice gluhih tenisačev, četrti je bil tudi na olimpijadi gluhih v Braziliji.