Đoković se je po deseti zmagi na OP Avstralije čustveno povsem zlomil #video

Novak Đoković je zmagovalec letošnjega teniškega OP Avstralije, potem ko je v finalu premagal Stefanosa Cicipasa z izidom 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5) To je za Srba že deseta zmaga na OP Avstralije in skupno 22. na turnirjih za grand slam. Srđan Đoković, oče Novaka Đokovića, že iz znanih razlogov spet ni prišel na dvoboj.

Takoj po zmagi se je letošnji zmagi čustveno povsem zlomil in zajokal. Verjetno so lanske posledice, potem ko je moral prisilno zapustiti Avstralijo, vendarle na njem pustile posledice.

Krik zmage po deseti zmagi na OP Avstralije. Foto: Reuters

Ujel je Rafaela Nadala, s ponedeljkom pa bo spet prvi igralec sveta

Novak Đoković je še enkrat pokazal, zakaj sodi med najboljše igralce vseh časov, potem ko je še 22. v karieri osvojil turnir za grand slam in se s tem na vrhu izenačil z Rafaelom Nadalom. Več turnirjev za grand slam sta v zgodovini tega športa zmagali le še Američanka Serena Williams (23) in Avstralka Margaret Court (24).

Zmaga 35-letnega igralca v tem finalu ni bila nikoli pod vprašajem. Nekoliko bolj napeto je bilo v drugem nizu. Nole je bil na trenutke nekoliko bolj nervozen, a vendarle drugi niz rutinirano dobil po podaljšani igri. Tretji niz je začel nekoliko slabše, ko mu je enajst let mlajši Grk vzel servis. Ni dolgo trajalo, ko je Đoković spet prevzel pobudo in po treh urah zasluženo slavil. Sicer je to v njegovi karieri njegova že 93. teniška lovorika.

S ponedeljkom se bo Novak Đoković spet povzpel na prvo mesto svetovne lestvice ATP, na kateri je do zdaj preživel že neverjetnih 373 tednov.

Novak Đoković je dominiral v prvem nizu. Foto: Reuters

Prvi je v dvoboju serviral Novak Đoković, ki je brez težav dobil uvodno igro. Zelo zanimivo je bilo že v drugi igri, ko si je Nole priboril dve žogici za odvzem servisa, a je Cicipas na koncu le uspel dobiti igro na svoj servis in izenačil na 1:1. V četrti igri je Srbu uspel break, potem ko je Cicipas v odločilnem trenutku naredil dvojno napako, kar je pomenilo vodstvo 3:1 za Đokovića. Ta te prednosti ni zapravil in prvi niz, ki je trajal le 37 minut, dobil s 6:3.

V drugem nizu je Srb nekomu v občinstvu povedal kar nekaj krepkih.

I AM NOT A GOOD LIP READER!?!?! WHAT DID NOVAK SAY?!?!? Damn these guys are into it. 🇦🇺 crowd is into it. ❤️ this intensity!!!!!!!! #AusOpen2023 pic.twitter.com/8X4BWzswAC — Dave Ross (@drosssports) January 29, 2023

Novak Đoković je bil v drugem nizu videno nervozen. Foto: Reuters

Drugi niz se je začel izenačeno, potem ko sta oba igralca dobivala igre na svoj servis. V peti igri drugega niza je Nole nekoliko zapretil Grku, a se ta ni spustil zmesti in povedel s 3:2. Zelo zanimivo je bilo spet v sedmi igri, ko je Novak izgubil živce in se obračal proti Goranu Ivaniševiću, svojemu trenerju. Za kaj je šlo, vesta samo ona dva.

Tudi v nadaljevanju smo gledali izenačen tenis. Napeto je postalo v deseti igri, ko si je Cicipas ustvaril žogico za break. Novak se je uspel zbrati. Dobil je deseto igro in izenačil na 5:5. Po deseti igri je nekomu v občinstvu namenil kar nekaj sočnih besed. Na koncu je drugi niz odločala podaljšana igra. Đoković je povedel že s 4:1, nato nenavadno popustil in pustil, da se je Cicipas vrnil na 4:4. Vendarle se je v nadaljevanju zbral in podaljšano igro dobil s 7:4 ter povedel z 2:0 v nizih.

Zaskrbljen obraz Stefanosa Cicipasa, potem ko je izgubil drugi niz. Foto: Reuters

Tudi v tretjem nizu je v podaljšani igri pokazal več zbranosti

V uvodni igri tretjega niza je Stefanosu Cicipasu uspelo Beograjčanu odvzeti servis. A veselje Grka ni dolgo trajalo, saj Đoković v naslednji igri udaril nazaj in izenačil na 1:1. Tretja igra, ko je spet serviral, mu je šla veliko bolj gladko in zasluženo povedel s 2:1. V nadaljevanju je bila igra izenačena. Tudi tretji niz je odločala podaljšana igra, kjer je spet več zbranosti pokazal Đoković in se povsem zasluženo veselil nove, že desete zmage v Melbournu.

Srđana Đokovića spet ni na tribunah. Njegov ostaja prazen. Craig Tiley, prvi mož OP Avstralije, pravi, da Srđan Đoković, ni ničesar kršil in da se lahko udeleži nedeljskega finala. "Mislim, da je bilo nekaj napačnih razlag o tem, kaj je naredil Đokovićev oče in bilo je tudi nekaj napačnega poročanja," so zapisali pri The Age. Srđan Đoković se je odločil, da ne pride tudi na finalni obračun.

Okoli Đokovića se je v zadnjih dveh tednih Novak Đoković Foto: Reuters

Novak Đoković je v zadnjih štirinajstih dneh veliko doživljaj. Sprva je imel nekaj težav s poškodbo noge in kar nekajkrat prosil za zdravniško pomoč. Na račun tega je bil tarča kritik in da celo hlini svojo poškodbo. Nato je javno okrcal športno televizijo in jih prosil, da naj prej preverijo informacije, predno napačno obsojajo, potem ko so ti objavili posnetek, ko naj ne bi ubogal sodnice.

Po četrtfinalnem dvoboju pa se je sredi škandala znašel še njegov oče Srđan Đoković. Ta se je družil s skupino srbskih navijačev, ki je pozirala z rusko zastavo, na kateri je bil obraz ruskega predsednika Vladimirja Putina. Zaradi tega Srđana ni bilo na tribunah med polfinalnim dvobojem. A vse to očitno ni vplivalo na Đokovića.

OP Avstralije

- finale Novak Đoković (Srb, 4) - Stefanos Cicipas (Grč, 3) 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5)

Preberite še: