Koliko bo na Đokovića vplival incident njegovega očeta?

Na teniškem OP Avstralije bosta v moški konkurenci na sporedu polfinalna dvoboja. Kot prva bosta igrala Karen Hačanov in Stefanos Cicipas, za njima pa še Novak Đoković in Tommy Paul.

Kako težko je Novaka Đokovića premagati na OP Avstralije, govorijo že številke same, potem ko 35-letni Srb tam lovi že deseto turnirsko zmago. Med drugim je zelo zgovoren podatek, da je Novak v vseh svojih dozdajšnjih polfinalnih zmagal, prav tako je zmagal tudi vse finalne obračune v Melbournu.

Tokrat mu bo skušal načrte preprečiti Tommy Paul, ki do zdaj v Melbournu ni prišel dlje kot do tretjega kroga in bo prvič igral proti srbskemu zvezdniku. Zanimiv odgovor je dal Brad Stine, trener Paula, ko so ga vprašali, kakšna bo taktika proti Beograjčanu. "Mislim, da ga je najlažje premagati tako, da ga zastrupimo ali kaj podobnega," je v šali dejal in nato v nekoliko resnejšem tonu dodal: "Ni preprosto ugotoviti. Moramo se usesti, pogovoriti o načrtu igre in še o nekaterih stvareh."

Jasno je, da bo Nole tudi proti trenutno 35. igralcu na lestvici ATP velik favorit.

Srđan Đoković Foto: Guliverimage/Getty Images Srđan Đoković se je po obračunu sina Novaka in Rusa Andreja Rubljova v parku Melbourne družil s skupino navijačev, ki je pozirala z rusko zastavo, na kateri je bil obraz ruskega predsednika Vladimirja Putina, in javnosti pošiljala proruska sporočila. Ta gesta pa je dvignila kar nekaj prahu. Lahko to kakorkoli vpliva na trenutno petega igralca sveta?

Stefanos Cicipas bo igral v polfinalu proti Rusu Hačanovu. Foto: Reuters

Statistika je na strani Cicipasa

Kot prva se bosta za finalno vstopnico borila Karen Hačanov in Stefanos Cicipas. Za ruskega teniškega predstavnika je to drugi polfinale na turnirjih za grand slam, medtem ko Cicipas na OP Avstralije že četrtič igra v finalu, leta 2021 pa je že igral v finalu OP Francije.

Statistika je povsem na strani Grka. Igralca sta se do zdaj pomerila na petih uradnih dvobojih in vseh pet je dobil 24-letni Cicipas.

OP Avstralije

Polfinale 4.30 Stefanos Cicipas (Grč, 3) – Karen Hačanov (Rus) 9. 30 Novak Đoković (Srb,4) – Tommy Paul (ZDA)

