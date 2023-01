Novak Đoković brani očeta: Izkoristili so ga

Novak Đoković brani svojega očeta za "incident z rusko zastavo". "Skupina ljudi ga je izkoristila. Nisem in ne morem biti jezen nanj, saj lahko rečem, da ni bila njegova napaka. Šel se je poveselit z mojimi navijači in to je to."

Po zmagi v polfinalu OP Avstralije se je Novak Đoković soočil tudi z vprašanjem o očetu Srđanu Đokoviću, ki se je v četrtek fotografiral z navijači, ki so imeli rusko zastavo s fotografijo Vladimirja Putina. V svetovni javnosti, medijih, predvsem pa v Ukrajini je to vodilo v zgražanje in obsojanje. Srbski teniški as je ponovil očetove besede, da je šlo zgolj za naključje.

Srđan Đoković Foto: Guliver Image "Nobene namere ni imel, da to stori. Zdaj me sprašujete, ali je to naredil namerno, ali ne pazi, kaj počne. Pač, to se lahko zgodi. Marsikomu se lahko zgodi, kar se je zgodilo njemu," je na novinarski konferenci v Melbournu pojasnjeval Novak Đoković. "Šel je mimo in se fotografiral. Ta skupina ljudi ga je izkoristila. Tako je pač bilo. Nisem in ne morem biti jezen nanj, saj lahko rečem, da ni bila njegova napaka. Šel se je poveselit z mojimi navijači in to je to."

"Nikoli ne bomo podpirali nasilja in vojne"

Novak dodaja, da je zgodba napihnjena, pač ker je šlo za povsem napačno interpretacijo dogodka. "Moj oče, moja celotna družina, tudi jaz, smo v 90 letih doživeli več vojn. Kot je dejal moj oče v izjavi za javnost, smo proti vojni. Nikoli ne bomo podpirali nasilja in vojne. Dobro vemo, kako uničujoče so te za družine, za ljudi, za državo."

Novak Đoković se bo v finalu pomeril s Stefanosom Cicipasom. Foto: Guliver Image Srđan se zaradi medijskega pritiska na polfinalni tekmi ni pojavil. Sinov dvoboj je spremljal po televiziji. "Upam, da bo z mano. Upam, da se bo počutil bolje in bo ob igrišču. Rad bi, da je v finalu zraven." Srbski teniški as se bo za svojo deseto lovoriko v Melbournu in skupno že 22. na turnirjih za grand slam v nedeljo pomeril z Grkom Stefanosom Cicipasom.