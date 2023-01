Po velikem incidentu očeta Novaka Đokovića ne bo na tribunah

"Odločil sem se, da bom tekmo gledal od doma," je sporočil oče Novaka Đokovića, ki je med drugim dejal, da si on in drugi družinski člani želijo samo mir, saj so pred leti tudi sami doživljali grozote vojne.

Po incidentu z rusko zastavo in poziranjem s podporniki Vladimirja Putina se je oglasil oče Novaka Đokovića, Srđan Đoković.

V četrtek je po vseh svetovnih medijih odmevala novica, da se je Srđan Đoković, oče teniškega igralca Novaka Đokovića, družil s skupino navijačev. Ta je pozirala z rusko zastavo, na kateri je bil obraz ruskega predsednika Vladimirja Putina, in javnosti pošiljala proruska sporočila. S pozdravom "Živeli" se jim je pridružil tudi Đokovićev oče.

"Moja družina je doživela grozote vojne in želimo si samo mir"

Ta dogodek je dobil velike razsežnosti, zato se je pred današnjim dvobojem oglasil glavni akter te zgodbe, Srđan Đoković.

"Tukaj sem zato, da podpiram svojega sina. Nisem imel namena povzročati takšnih naslovov in vznemirjenja. Bil sem z Novakovimi navijači, kar sem počel po vsakem dvoboju svojega sina. Torej, da bi lahko proslavil zmago in se fotografiral z njimi. Nisem se imel namena vpletati v vse to. Moja družina je doživela grozote vojne in želimo si samo mir. Da bi se izognil kakršnimkoli zapletom v polfinalu, sem se odločil, da bom dvoboj gledal od doma. Želim si odličen dvoboj in navijal bom za svojega sina. Tako kot vedno," so zapis Đokovićevega očeta povzeli srbski mediji.

Oster odziv ukrajinskega veleposlanika

"Morajo biti sankcije," pa je bil, potem ko se je Srđan Đoković na OP Avstralije v Melbourne parku družil s skupino navijačev, jasen Vasilij Mirošničenko, veleposlanik Ukrajine v Avstraliji.

Mirošničenko je dejal, da bi morali Srđana Đokovića izključiti s turnirja OP Avstralije. "To je nesprejemljivo, to je sramota za turnir. Morali bi uvesti sankcije," je povedal ukrajinski veleposlanik in dejal, da bi moral tudi Novak Đoković razjasniti svoje stališče o vojni v Ukrajini.

"Ali podpira Putina? Ali podpira vojno v Ukrajini. Kaj si misli o podpori svojega očeta," se je še spraševal.

Se še spomnite, ko je Đoković želel pomagati?

Kmalu po začetku vojne v Ukrajini je Novak Đoković stopil v stik z nekdanjim ukrajinskim profesionalnim teniškim igralcem. Srba je skrbelo za svojega kolega in mu je ponudil pomoč.

"Stako, kako si? Ali si na bojišču? Mislim nate … Upam, da se bo kmalu vse umirilo. Prosim, povej mi, kateri naslov je najboljši za pošiljanje pomoči. Finančna ali katerakoli druga pomoč."

Đoković ob 9.30 na igrišče

Novaka Đokovića danes ob 9.30 po slovenskem času čaka polfinalni dvoboj na OP Avstralije. Njegov nasprotnik bo Američan Tommy Paul.