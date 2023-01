Oče Novaka Đokovića v središču škandala v Melbournu #video

Srđan Đoković se je po obračunu sina Novaka in Rusa Andreja Rubljova v parku Melbourne družil s skupino navijačev, ki je pozirala z rusko zastavo, na kateri je bil obraz ruskega predsednika Vladimirja Putina, in javnosti pošiljala proruska sporočila. S pozdravom "Živeli" se jim je pridružil tudi Đokovićev oče. Navijač, ki je bil pri tem najglasnejši, je nosil majico s črko Z, ki simbolizira podporo ruski invaziji na Ukrajino.

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 26, 2023

Glede na to, da so zaradi dogajanja v Ukrajini ruske zastave in drugi predmeti, ki nosijo oznake Rusije ali Belorusije, v Rod Laver Areni, kjer poteka turnir, in v bližnjem parku prepovedani, je videoposnetek naletel na številne kritike.

Avstralski The Age poroča, da je policija v Melbournu pridržala skupino navijačev, ki naj bi ogrožala varnost. Manjša skupina navijačev naj bi se zbrala na stopnicah med teniškima stadionoma, med njimi pa je bil tudi moški z rusko zastavo in obrazom predsednika Putina. Gre za osebo, ki je bila del četverice, ki jo je policija najprej izprašala, nato pa pospremila iz arene Rod Laver, kjer je potekal obračun med Đokovićem in Rubljovom.

Kot so sporočili iz Avstralske teniške zveze, je skupina navijačev areno morala zapustiti zaradi nošenja neprimernih zastav in simbolov ter groženj varuhom reda in miru.

