Đoković: Bil sem priklopljen na aparate in posteljo

Novak Đoković je po zmagi v četrtfinalu OP Avstralije razkril, da je bil vse dneve priklopljen na aparate, med drugim pa se je spomnil tudi na Rogerja Federerja in ga pozval na smučarsko tekmo. Prav tako je omenil svojega fizioterapevta in presenetil svojo mamo.

Novak Đoković je samo še dva dvoboja oddaljen od desete zmage na OP Avstralije, potem ko je v četrtfinalu suvereno premagal Rusa Andreja Rubljova. Težko si je zamisliti, kdo bi ga na tem turnirju sploh lahko premagal.

Novak Đoković je ob rojstnem dnevu presenetil svojo mamo Dijano, ki je sedela na tribuni. Foto: Reuters

Ogromno časa je bil priklopljen na aparate in posteljo

Že od začetka turnirja je bilo veliko govora in ugibanj o poškodbi desne noge, ki jo ima Đoković ves čas povito. To je bila tema veliko pogovorov, a na zadnjih dveh dvobojih Srb ni čutil nobenih bolečin. Da so to dosegli, so se morali v njegovi ekipi zelo potruditi.

"Če sem iskren, sem bil več priklopljen na aparate, kot sem bil z ljudmi ta teden … Bil sem priklopljen na aparate in posteljo. Dal sem vse od sebe. S pomočjo vse aparatov, ki obstajajo na tem svetu, sem iskal kakšno povratno informacijo, testiral vzdržljivost svoje noge. Kot kaže, je bila to dobra odločitev. Seveda med počitkom pogrešam tenis, ampak pomembno je biti pameten, ko je pod vprašajem tvoje telo. Sploh v teh pogojih. Pomembneje je, da sem si opomogel in se pripravil na vse to," je povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

“The wind grabbed the ball again.” 💨👀



Novak Djokovic looks to the heavens as his shot unexpectedly picks up pace and goes long. pic.twitter.com/HNCtrBu73g — Eurosport (@eurosport) January 25, 2023

Presenetil ga je veter, ki med ogrevanjem ni pihal tako močno

Čeprav je bila njegova zmaga v četrtfinalu relativno lahka, smo Đokovića med dvobojem videli, kako je besnel. Najprej se je jezil na nešportne gledalce, potem pa še zaradi razmer na igrišču. Po vsej verjetnosti je šlo za veter, ki je na osrednjem igrišču Melbourne parka obema igralcema povzročil kar nekaj preglavic.

"Moraš se navaditi. Okrog 18. ure, ko sem se ogreval, ni bilo tako vetrovno. Potem je začelo pihati na tistem delu igrišča. Imel sem močan veter v hrbet, igral pod velikim pritiskom, izbiral udarce …" je povedal 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je bil predvsem vesel, da mu je v teh pogojih uspelo najti svoj najboljši tenis. In glede na suvereno današnjo zmago ga brez dvoma je.

Spomnil se je na Federerja, fizioterapevta in mamo

Beseda pa je nanesla tudi na Rogerja Federerja, zdaj že njegovega nekdanjega rivala. Novak je takoj izkoristil priložnost in vse gledalce pozval, da legendarnemu Švicarju namenijo aplavz. 35-letni Beograjčan je tudi vedel, da Federer te dni uživa na belih strminah, saj je ta na družbenih omrežjih objavil video.

"Želim ga, a čez nekaj let, izzvati na smučarsko tekmo. Lepo je videti, da zdaj uživa v življenju. On je eden največjih. Pozdrav njemu in njegovi družini. Želel bi še nekaj povedati. Danes ima rojstni dan moj fizioterapevt (Miljan Amanović, op. p.). Trenutno ga ni tukaj, ker je pobegnil v slačilnico. Včeraj pa je imela rojstni dan moja mama. Rad te imam, mama."

The Australian Open crowd singing Happy Birthday to Djokovic's mother is everything ❤️🎂#AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/25zOWhZAm0 — Eurosport (@eurosport) January 25, 2023

S tem je Nole dosegel, da je ves stadion njegovi mami Dijani zapel Vse najboljše, na koncu pa je dodal: "Želim samo povedati … Starši so nekaj posebnega, ampak tudi moj fizioterapevt Miljan je šel skozi pekel. Od jutra do mraka je bil z menoj in res se mu zahvaljujem."

