Kateri dve bosta šli v finale Melbourna?

Enajsti dan teniškega OP Avstralije sta na sporedu polfinalna ženska dvoboja. Prvi bosta igrali Jelena Ribakina in Viktorija Azarenka, za njima pa še Arina Sabalenka in Magda Linette.

Jelena Ribakina in Viktorija Azarenka sta obe že zmagovalki turnirja za grand slam. Druga je v deželi tam spodaj že dvakrat zmagala, medtem ko Ribakina prvič igra v polfinalu OP Avstralije. Igralki sta do zdaj odigrali en medsebojni dvoboj. Lani je bila v Indian Wellsu boljša Ribakina.

V drugem polfinalu se bosta pomerili Arina Sabalenka, peta nosilka turnirja, in Poljakinja Magda Linette. Sabalenka do zdaj na turnirju še ni oddala niza, medtem ko je Linettova oddala niz samo v drugem krogu turnirja. Obe veljata za igralki z izjemno močnimi udarci. Do zdaj sta odigrali dva medsebojna dvoboja, boljša pa je bila šest let mlajša Sabalenka.

OP Avstralije, polfinale (Ž): Jelena Ribakina (Kaz, 22) - Viktorija Azarenka (Blr, 24)

Arina Sabalenka (Blr, 5) - Magda Linette (Pol)

