Đokoviću je prekipelo: Preverite informacije, preden obsojate #video

Novak Đoković se je oglasil na družbenih omrežjih, kjer je imel pripombe na poročanje športne televizije, ki tudi prenaša teniški turnir OP Avstralije. Srbski teniški zvezdnik se zelo redko odziva na zapise v medijih, tokrat pa mu je očitno prekipelo, saj naj bi bila objava povsem napačna.

Sodnica mu je želela le povedati, kje je stranišče

Športna televizija je na Instagramu objavila posnetek pogovora med Novakom Đokovićem in sodnico dvoboja. Zapisali so, da se je eden najboljših teniških igralcev uprl sodnici in predčasno odšel na stranišče. Dan za tem se je oglasil glavni akter zgodbe in jim odgovoril, da naj raje prej preverijo svoje informacije, preden objavijo kaj takšnega. Nato je pojasnil, kaj naj bi se dejansko dogajalo.

"Sodnica mi je dovolila, da grem na stranišče, vendar mi je rekla, da nimam odmora za stranišče, ampak samo za preoblačenje med odmorom. Rekla mi je (tega niste posneli), naj pohitim. Ko sem zapuščal igrišče, me je klicala (nisem je slišal) in želela povedati, da je stranišče na drugi strani. Tam sem našel enega in vse na hitro opravil zaradi časa, ki sem ga imel na voljo. Nisem se ji upiral, niti nisem kršil pravil. Dala mi je dovoljenje in rekla, naj pohitim. Prihodnjič bodite bolj previdni z objavami. Imate obveznost do številnih ljubiteljev športa, ki vas spremljajo," je na Instagram še zapisal Nole.

Trenutno so zanj občutljiv časi v Avstraliji

Več kot očitno je, da si je želel 35-letni Beograjčan oprati ime, potem ko naj bi ga lažno obtoževali. Vemo, da so trenutno zanj na OP Avstralije občutljivi časi, če se spomnimo na to, kakšno sago je doživljal lani, ko so ga avstralske oblasti izgnale iz države. Bal se je in zanimalo ga je, kako se bo letos nanj odzvala avstralsko občinstvo. Po do zdaj videnem, so ga lepo sprejeli.

Novaka Đokovića v četrtek čaka dvoboj drugega kroga, na katerem ne bi smel imeti pretežkega dela. Na nasprotni strani mreže ga čaka Enzo Couacaud, ki se je na glavni turnir uvrstil skozi kvalifikacije. Za 27-letnega Francoza je to šele prvi nastop na glavnem turnirju.

