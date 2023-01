Osemnajstletnica s kričanjem šesti nosilki parala živce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maria Sakkari, šesta nosilka OP Avstralije, je izgubljala živce, ko je šele 18-letna ruska igralka Diana Šnajder kričala proti njej. V drugem nizu je Grkinji prekipelo in sodnici je povedala, da bo posredovala, če se bo to zgodilo še enkrat.

Ruska teniška igralka Diana Šnajder kljub svoji mladosti in neizkušenosti zna nasprotnicam zlesti pod kožo. To je dokazala v drugem krogu OP Avstralije, ko je ob živce spravila Mario Sakkari. Grkinja je imela v drugem nizu dvoboja dovolj, saj je mlada Rusinja ob dobljeni točki spet kričala proti njej.

"Če bo še enkrat zavpila proti meni …"

Dvoboj je bil zelo napet in poln čustev. Prvi niz je presenetljivo dobila mlada Rusinja, ki se je na turnir prebila skozi kvalifikacije. Pri izidu 5:5 je Diana spet zakričala. Takrat je Sakkarijeva pristopila k sodnici in dejala: "Če bo še enkrat zavpila proti meni … Ne, ne, ne. Še enkrat bo zavpila proti meni, pa bom govorila s sodnikom." A videti je bilo, da se mlada Rusinja ni pustila motiti.

Sakkarijeva, trenutno šesta igralka sveta, je na koncu dvoboj le dobila po treh nizih (3:6, 7:5, 6:3), trenutno 106. igralko sveta je premagala po dveh urah in 35 minutah. Sedemindvajsetletna teniška igralka se je tako še petič v karieri uvrstila v tretji krog OP Avstralije. Njen največji uspeh v deželi tam spodaj je osmina finala. Njena naslednja nasprotnica bo Kitajka Lin Zhu.

"Mislim, da sem dobra v tem, da med dvobojem poskušam izboljšati svojo igro." Foto: Reuters

Poskušala je najti načine

Takoj po dvoboju je Maria Sakkari priznala, da je težko igrati proti nasprotnici, ki je ne pozna in ki je sploh še ni videla na turneji WTA.

"Malo sem oklevala. Zelo močno je udarjala in igrala zelo agresivno. Vem, da bi morala biti sama bolj agresivna, saj sem bila daleč za osnovno črto in se branila. To pa nikakor ni moja igra. Mislim, da sem dobra v tem, da med dvobojem poskušam izboljšati svojo igro," je še povedala nekdaj že tretja igralka sveta.