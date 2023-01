Presenečenje v Avstraliji: Načeti Nadal se poslavlja

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je izgubil v drugem krogu odprtega prvenstva Avstralije. Branilec lanske zmage in prvi nosilec turnirja je ob koncu drugega niza zaprosil za zdravniško pomoč, imel težave z gibanjem, na koncu pa je moral po dveh urah in 31 minutah priznati premoč Američanu Mackenzieju McDonaldu s 4:6, 4:6, 5:7.

Dvakratni zmagovalec Melbourna v letih 2009 in lani je bil tudi pred poškodbo daleč od svoje prepoznavne ravni. Že od prihoda v Avstralijo, kjer je izgubil tudi oba posamična obračuna na pokalu United, nikakor ni našel prave igre.

McDonald je v prvem nizu izkoristil številne napake Nadala in povedel z dvema "breakoma" prednosti (4:1). Šestintridesetletnik z Majorke je enega od dveh odvzemov servisa še izničil, drugega pa ne.

V drugem nizu je 27-letni Kalifornijec znova povedel z "breakom", a je v četrti igri Nadal izenačil. V sedmi pa je Američan znova povedel, po obrambnem udarcu v naslednji igri pa je Španec začutil bolečino in zahteval zdravniški odmor.

Po nekaj minutah v garderobi se je vrnil na igrišče in ob težavah z gibanjem zaigral bolj agresivno, raven tekmeca pa je precej padla. Vseeno je v ključnih trenutkih Američan bolj premikal Nadala po igrišču in v 11. igri tretjega niza prišel do odločilnega "breaka".

McDonald, sicer 65. igralec lestvice ATP, pa je na drugi strani dosegel šele drugo zmago v 15 obračunih nad igralci najboljše deseterice. Foto: Guliverimage

Šestintridesetletnik z Majorke je prvič izgubil v drugem krogu OP Avstralije, pred tem pa je dvakrat zaradi poškodbe odpovedal udeležbo v deželi tam spodaj (2006, 2013). Enkrat je izgubil že v prvem krogu (2016).

McDonald, sicer 65. igralec lestvice ATP, pa je na drugi strani dosegel šele drugo zmago v 15 obračunih nad igralci najboljše deseterice. To mu je leta 2019 uspelo proti Argentincu Juanu Martinu Del Potru v Delray Beachu.

Felix Auger-Aliassime napredoval po več kot triurnem maratonu

Ogromno težav je imel tudi Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Polfinalist OP ZDA leta 2021 in lanski četrtfinalist v Melbournu je že v prvem dvoboju izgubil niz proti rojaku Vaseku Pospisilu, tokrat pa je v drugem krogu izgubil prva dva proti Slovaku Alexu Molčanu.

Felix Auger-Aliassime je izgubljal z 0:2 v nizih, na koncu pa priredil preobrat in napredoval. Foto: Guliverimage

V nadaljevanju je 22-letnik iz Montreala zaigral bolje in po treh urah in štirih minutah s precej boljšim tenisom slavil s 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Brez težav pa je napredoval lanski polfinalist OP ZDA, Američan Frances Tiafoe. Štiriindvajsetletnik je s 6:4, 6:4, 6:1 premagal 17-letnega Kitajca Junchenga Shanga.

Dež zdesetkal program

Organizatorje večino popoldneva v Melbournu moti dež, zaradi česar igrajo le dvoboje na treh pokritih igriščih. Že v torek so morali prestaviti številne obračune, ki so se bodisi zavlekli bodisi so bili prekinjeni zaradi vročine in dežja.

Stefanosa Cicipasa, lanskega polfinalista Melbourna, v drugem krogu čaka mladi Rinky Hijikata, ki sploh prvič igra na glavnem turnirju OP Avstralije. Grk je v dvoboju velik favorit in vse drugo kot zmaga bi bilo veliko presenečenje.

Daniil Medvedjev, dvakratni finalist OP Avstralije, se je sprehodil skozi prvi krog, potem ko je nasprotniku oddal le tri igre. V drugem krogu ga čaka domačin John Millman, s katerim še nista prekrižala loparjev.

Melbourne, grand slam (49,2 milijona evrov): moški, 2. krog:

Mackenzie McDonald (ZDA) - Rafael Nadal (Špa/1) 6:4, 6:4, 7:5;

Frances Tiafoe (ZDA/16) - Juncheng Shang (Kit) 6:4, 6:4, 6:1;

Jannik Sinner (Ita/15) - Tomas Etcheverry (Arg) 6:3, 6:2, 6:2;

Felix Auger-Aliassime (Kan/6) - Alex Molčan (Slk) 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2; moški, 1. krog:

Emil Ruusuvuori (Fin) - Max Purcell (Avs) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (11);

Michael Mmoh (ZDA) - Laurent Lokoli (Fra) 4:6, 2:6, 7:6 (7), 6:4, 6:2;

Preberite še: