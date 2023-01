Kaj se dogaja v Melbournu? Večina dvobojev je prekinjenih.

Foto: Guliverimage

V zgodovini OP Avstralije smo že večkrat videli, ko je v Melbournu udarila visoka vročina. Tudi letos ni nič drugače, saj v Melbournu, kjer je trenutno poletje, vladajo zelo visoke temperature. Na vremenski postaji v Melbournu je temperatura presegla 35 stopinj Celzija, kar pomeni da je presegle peto stopnjo lestvice vročinske nevarnosti. V tem primeru so organizatorji prisiljeni prekiniti vse dvoboje. Razen na tistih igriščih, ki imajo streho.

Očitno bodo morali igralke in igralci počakati do poznega popoldneva, da avstralsko sonce nekoliko popusti. To pomeni, da se dvoboji lahko zavlečejo.

The AO Heat Stress Scale has reached 5 and play will be suspended on the outside courts. This means play continues until the end of an even number of games or the completion of a tie break. No new matches will be called to court. Play on outdoor practice courts is also suspended.