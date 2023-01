Murray presenetljivo dobil peturni maraton, Đoković se je sprehodil

"Vse je v redu, se vidimo na dvoboju," je pred dvobojem sporočil Novak Đoković. In očitno res ni nič hujšega s Srbom, potem ko je v prvem krogu premagal Španca Roberta Carballesa Baena. Dvoboja je bilo konec po dveh urah in treh minutah. Končni izid pa je bil 6:4, 6:3 in 6:0.

Nole se je po lanski drami, ko je moral tik pred turnirjem zapustiti Avstralijo, vrnil na najboljši mogoči način – z gladko zmago. S tem je še enkrat več dokazal, da spada med glavne favorite za zmago. Da mu avstralske razmere ustrezajo, je pokazal s tem, da je v deželi "tam spodaj" dosegel že 35. zaporedno zmago. Beograjčan v Melbournu lovi že svojo deseto turnirsko zmago in skupno 22. na turnirjih za grand slam.

Že pred začetkom dvoboja so Srba v areni Rod Laver pozdravili s stoječimi ovacijami, potem ko je lanski turnir po posredovanju avstralskih oblasti in deportaciji zaradi neveljavne zdravniške izjeme v zvezi z novim koronavirusom moral izpustiti.

"Izjemno vzdušje, hvala za takšen sprejem, o tem sem lahko le sanjal. Srečen sem, da sem spet nazaj na igrišču, kjer sem imel največ uspeha v karieri. To je najbolj poseben kraj v mojem življenju, boljšega dvoboja za začetek pa si ne bi mogel želeti," je ob bučni podpori dejal Đoković v intervjuju po koncu dvoboja.

Foto: Reuters

Škot Andy Murray je v prvem krogu teniškega odprtega prvenstva Avstralije po skoraj petih urah premagal Italijana Mattea Berrettinija s 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7), 7:6 (10:6).

Murray je v poslastici prvega kroga na osrednjem igrišču dobil prva dva niza, potem pa se je nekdanji finalist Wimbledona in 13. nosilec tega turnirja vendarle prebudil. Po zaslugi izjemnega servisa je 26-letni Rimljan dobil naslednja niza, pretil tudi v petem in imel žogico za zmago, a je namesto enostavnega zaključka žogo poslal v mrežo. Dobre pol ure kasneje pa je Murray v podaljšani zadnji, 13. igri petega niza z 10:6 ugnal Italijana.

Foto: Reuters

S tem je Škot dobil še 159. od 160 dvobojev, v katerih je povedel z 2:0 v nizih. Izgubil je le proti Argentincu Davidu Nalbandianu leta 2005 v Wimbledonu.

"Nisem vedel tega podatka. Ta napor bom zagotovo čutil danes zvečer in jutri, v tem trenutku pa sem zgolj vesel in ponosen, ker sem v zadnje mesece vložil ogromno truda, da bi znova igral na takšnih dvobojih, na teh igriščih. Danes se je vse to poplačalo," je po dvoboju povedal trikratni zmagovalec turnirjev velike četverice.

"Prvič sem igral to podaljšano igro zadnjega niza do deset. Ko vodiš s 6:1, 7:1, je do zmage še dolga pot. Matteo je eden največjih borcev na turneji, nikoli se ne preda in to je vnovič dokazal," je dodal 35-letni Murray.

Andrej Rubljev je z odliko opravil svojo prvo nalogo. Foto: Reuters

Rubljev potreboval le nekaj več kot dve uri

Dvoboj sta že odigrala Andrej Rubljev, peti nosilec turnirja, in Dominic Thiem. Avstrijec, ki je leta 2020 igral v finalu Melbourna, nikakor ne najde izhoda iz krize. Tokrat je bil Rubljev boljši po treh nizih (6:3, 6:4, 6:2), dvoboj pa se je končal po dveh urah in devetih minutah.

"Ko vidiš, da moraš igrati proti Dominicu Thiemu, nikoli ni lahko. Poleg tega sva še zelo dobra prijatelja. Vem, da preživlja težke trenutke in želim mu vse najboljše. Želim mu, da čim prej pride na raven, kamor spada," je po dvoboju povedal Rubljev.

Pod dveh urah in pol je napredoval Američan Taylor Fritz, ki je s 6:4, 6:2, 4:6, 7:5 ugnal Gruzijca Nikoloza Basilašvilija. Od nosilcev so si drugi krog med drugimi zagotovili še Britanec Daniel Evans, Španec Pablo Carreno-Busta, Bolgar Grigor Dimitrov, Argentinec Diego Schwartzman, medtem ko je izpadel Srb Miomir Kecmanović.

V zadnji partiji dneva je napredoval tudi drugi nosilec; Norvežan Casper Ruud je po štirih nizih in dveh podaljšanih igrah nekaj po eni uri ponoči po lokalnem času vendarle strl odpor Čeha Tomaša Machača in ga izločil s 6:3, 7:6 (6), 6:7 (5) in 6:3. Njegov naslednji tekmec bo Američan Jenson Brooksby.

Melbourne, grand slam, moški, 1. krog:



Novak Đoković (Srb, 4) - Robert Carballes Baena (Špa) 6:4, 6:3, 6:0

Andrej Rubljov (Rus/5) - Dominic Thiem (Avt) 6:3, 6:4, 6:2;

Jeremy Chardy (Fra) - Daniel Galan Riveros (Kol) 1:6, 7:5, 6:1, 6:4;

Daniel Evans (VBr/25) - Facundo Bagnis (Arg) 6:4, 4:6, 6:4, 6:4;

Holger Rune (Dan/9) - Filip Krajinović (Srb) 6:2, 6:3, 6:4;

Pablo Carreno-Busta (Špa/14) - Pedro Cachin (Arg) 7:6 (4), 6:1, 7:6 (3);

Benjamin Bonzi (Fra) - Mattia Bellucci (Ita) 4:6, 6:3, 7:6 (5), 6:4;

Alex De Minaur (Avs/22) - Yu Hsiou Hsu (Tvn) 6:2, 6:2, 6:3;

Grigor Dimitrov (Bol/27) - Aslan Karacev (Rus) 7:6 (3), 7:5, 6:2;

Laslo Đere (Srb) - Zizou Bergs (Bel) 6:4, 1:6, 6:4, 6:1;

Taylor Fritz (ZDA/8) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 6:4, 6:2, 4:6, 7:5;

Nicolas Jarry (Čil) - Miomir Kecmanović (Srb/26) 6:3, 6:4, 7:6 (3);

Diego Schwartzman (Arg/23) - Oleksij Krutih (Ukr) 6:4, 6:7 (6), 6:3, 7:6 (5);

Jeffrey Wolf (ZDA) - Jordan Thompson (ZDA) 6:3, 3:6, 6:4, 7:5;

Alexander Zverev (Nem/12) - Juan Pablo Varillas (Čil) 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (3), 6:4;

Andy Murray (VBr) - Matteo Berrettini (Ita/13) 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7), 7:6 (10:6);

Alejandro Davidovich Fokina (Špa/30) - Aleksander Bublik (Kaz) 6:0, 6:7 (3), 3:6, 6:4, 6:3;

Tommy Paul (ZDA) - Jan-Lennard Struff (Nem) 6:1, 7:6 (6), 6:2;

Jenson Brooksby (ZDA) - Christopher O'Connell (Avs) 3:6, 6:2, 6:3, 6:2;

Casper Ruud (Nor/2) - Tomaš Machač (Češ) 6:3, 7:6 (6), 6:7 (5), 6:3.

