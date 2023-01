Kaj je povsem izgubljenemu Nadalu ušpičil pobiralec žogic? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

OP Avstralije in zaplet za Nadala

V prvem krogu OP Avstralije je bil Rafael Nadal za trenutek povsem izgubljen, potem ko mu je pobiralec žogic odnesel napačen lopar. Vse skupaj je delovalo komično, ampak videti je bilo, da Nadalu najprej ni bilo prav nič do smeha.

Lanski zmagovalec OP Avstralije je v prvem nizu pri izidu 4:3 ostal brez loparja, saj je pobiralec žogic napenjalcu strun odnesel napačen lopar. Rafa ga je poskušal dobiti nazaj, a je bilo že prepozno. Glede na to, da ima Nadal veliko ritualov, bi se zadeva lahko precej zapletla. Pozneje se je smejal tudi Majorčan, a je kljub temu deloval nekoliko zmedeno.

"Ta je za napenjalca strun, ne tisti," je glavnemu sodniku razlagal Nadal. "Lopar moram dobiti nazaj. Potrebujem blažilec vibracij in vse. Pobiralec žogic mi je vzel lopar," je zmedeno razlagal 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Rafa se je pozneje le sprijaznil s položajem. Iz svoje torbe je vzel drugi lopar, k sreči je imel pri sebi tudi rezervni blažilec vibracij.

Nadal je izkoristil že prvo zaključno žogico ter slavil po treh urah in 43 minutah. Foto: Reuters

Že v prvem krogu ga je čakal zahteven preizkus

Rafa je imel v prvem krogu vse prej kot lahko delo, saj ga je čakal Britanec Jack Draper, ki v teniški karavani vse bolj opozarja nase. Majorčan tudi tokrat ni dovolil presenečenja in nasprotnika premagal z izidom 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Nadal je izkoristil že prvo zaključno žogico ter slavil po treh urah in 43 minutah.

"Lep občutek je braniti zmago. Lani je bil to eden najbolj čustvenih turnirjev v moji karieri, a na žalost je vse to mimo, zato moram trdo delati naprej. Lepo je biti tukaj, tudi v 19. sezoni poklicne kariere. Pomembno je začeti z zmago, zato sem vesel. To sem potreboval, saj zadnji meseci zame niso bili lahki," je dejal Nadal takoj po koncu dvoboja.

Preberite še: