Novak Đoković vendarle treniral, a s povito nogo #video

Sprva so avstralski mediji poročali, da je teniški zvezdnik Novak Đoković že drugi dan zapored odpovedal trening. Srb se je pozneje vendarle pojavil na igrišču in treniral. Đokovića prvi dvoboj čaka v torek, ko se bo v prvem krogu pomeril s Špancem Robertom Carballesom Baeno, 75. igralcem svetovne lestvice.

Šta je Novak rekao novinarima posle treninga danas 👇 Thanks for the video @33bjay 🎾 pic.twitter.com/5YnthBclqF — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 16, 2023

Ko se je zdelo, da bo Beograjčan že drugi zapored izpustil trening, je potem vendarle prišel na igrišče. Tisti, ki so spremljali trening enega najboljših igralcev vseh časov, so povedali, da si trenutno sedmi igralec sveta ni najbolje gibal po igrišču. Đoković je imel namreč povito desno stegno. S to poškodbo se ubada od turnirja v Adelajdi, na katerem je sicer zmagal. "Vse je v redu, se vidimo na dvoboju," so srbski mediji zapisali besede Beograjčana.

Novak Đoković je imel že na prvem treningu v Melbournu težave. Foto: Reuters

Po prvem treningu je pomiril navijače

Nole je v Melbournu skrajšal že prvi trening, ki se je končal po vsega 36 minutah. Kmalu po tistem se je 35-letni teniški igralec oglasil in pomiril navijače. "Gre za tetivo, s katero sem imel težave že v Adelajdi. Začutil sem, da me nekaj zateguje, in nisem hotel tvegati, da bi se zgodilo še kaj hujšega. Odigral sem niz in se opravičil Medvedjevu. Razumel je. Samo želim se izogniti večjim težavam pred OP Avstralije," je za Australian News povedal trenutno peti igralec sveta in s tem pomiril svoje navijače.

Preberite še: