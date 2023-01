Kajo Juvan tokrat v prvem krogu čaka Francozinja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Kajo Juvan je to četrti nastop na glavnem turnirju v Melbournu. Najboljši dosežek ima iz leta 2021, ko se je prebila do tretjega kroga. Letos bo v prvem krogu njena nasprotnica Selena Jancijevic. Francozinja se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Na osrednje igrišče bo stopila tudi Iga Swiatek, sicer zelo dobra prijateljica Kaje Juvan. Poljakinja, prva nosilka turnirja, velja za eno glavnih favoritinj za končno zmago. Nekoliko je pod vprašajem njena poškodba ramena, ki jo pesti v zadnjem času. Njena nasprotnic v prvem krogu Nemka Jule Niemeier.

Na delu bo tudi tretja nosilka Američanka Jessica Pegula, ki bo igrala proti Romunki Adini Cristian Jaqueline. Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili Američanka Coco Gauff in Čehinja Katerina Siniakova.

Zanimivejši dvoboji: 1. krog Kaja Juvan (Slo) - Selena Jancijevic (Fra) Iga Swiatek (Pol, 1) - Jule Niemeier (Nem) Jessica Pegula (ZDA, 3) – Adina Cristian Jaqueline (Rom) Coco Gauff (ZDA, 7) – Katerina Siniakova (Češ)

Preberite še: