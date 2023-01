Razlog za skrb? Đokovića spet ni bilo na trening.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan pred začetkom OP Avstralije je spet završalo med navijači Novaka Đokovića, potem ko je srbski zvezdnik odpovedal trening. Za zdaj še ni jasno, kaj je bil razlog odpovedi. Spomnimo, da je Nole pred dnevi že predčasno prekinil uvodni trening in kmalu po tem dejal, da ne gre za nič resnega. Pa to res drži?

Novak Đoković z avstralskimi navijači Foto: Reuters

Za zdaj so ga lepo sprejeli

Po lanski dramatični zgodbi so letos žarometi še toliko bolj usmerjeni v Novaka Đokovića. Beograjčana so namreč lani "izgnali" iz Avstralije, potem ko ni izpolnjeval pogojev za vstop v to državo. Bila je zgodba, ki je imela ne samo športne, ampak tudi svetovne razsežnosti.

Đoković se je po enem letu vendarle vrnil v deželo "tam spodaj", Avstralci pa so ga, vsaj za zdaj, lepo sprejeli, in je tudi eden glavnih favoritov za zmago. Dobil je turnir na pripravljalnem turnirju v Adelajdi in na podlagi tega ima lepe možnosti, da še desetič v karieri dvigne prestižno lovoriko v Melbournu.

V kakšni formi je Nadal? Foto: Reuters

Nadal kritizira žogice in tudi forma se ne zdi prava

Đokovićevo lansko odsotnost je najbolj izkoristil Rafael Nadal, ki je dobil turnir ter zmagal rekordni, 21. turnir za grand slam, pozneje je število zmag na turnirjih za grand slam povečal na 22, ko je osvojil še OP Francije. Španec je za tem staknil poškodbo v predelu trebuha, ki mu je prekrižala načrte v drugem delu lanske sezone. Tudi letošnje sezone ni začel najbolje. Na tekmovanju United Cup je namreč izgubil oba dvoboja. Kljub vsemu Majorčana, ki je sicer kritiziral žogice v Avstraliji, nikoli ne smemo odpisati.

Avstralci bodo noreli ob igrah Kyrgiosa Avstralski navijači računajo na Nicka Kyrgiosa. Foto: Reuters

Zagotovo je v igri za zmago še kar nekaj drugih igralcev. Med njimi je tudi Casper Ruud. Norvežan je lani igral v finalu OP Francije in OP ZDA, medtem ko si tudi Grk Stefanos Cicipas še kako želi, da bi osvojil turnir velike četverice.

Med avstralskimi navijači bo zagotovo največ zanimanja za domačina Nicka Kyrgiosa, za katerega se zdi, da je vendarle našel pravo pot v svoji športni karieri. Ne smemo pozabiti na Rusa Daniila Medvedjeva in mladega Danca Holgerja Runeja. Žal pa v Avstraliji ne bomo videli Carlosa Alcaraza. Prvi igralec sveta je zaradi poškodbe odpovedal turnir. V moški konkurenci nimamo slovenskih predstavnikov.

Kaj se dogaja z Igo Swiatek? Foto: Reuters

V ženski konkurenci bo drugače. Lani se je upokojila Američanka Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov, ki je v zadnjih letih dominirala na turneji WTA. Šokantno upokojitev pa je lani sporočila tudi Ashleigh Barty, ki je po 44 letih kot prva Avstralka osvojila OP Avstralije.

Vodilno vlogo v ženskem tenisu je prevzela Poljakinja. Lani je imela neverjeten niz zaporednih zmag, ob tem pa še dobila turnirja za grand slam v Parizu in New Yorku. Tudi v Melbournu velja za prvo favoritinjo. A na zadnjem pripravljalnem turnirju je morala odpovedati nastop, potem ko ima težave z bolečinami v rami. Kaj to dejansko pomeni za 21-letno prvo igralko sveta, bomo videli v prihodnjih dneh.

Ob njej bodo v igri za zmago Američanka Jessica Pegula, Belorusinja Arina Sabalenka, sicer zmagovalka turnirja Adelajde 1, zmagovalka lanskega zaključnega turnirja osmerice, Francozinja Caroline Garcia in Tunizijka Ons Jabeur. Vseeno ne smemo pozabiti na ameriško najstnico Coco Gauff.

Turnir je med drugim odpovedala Naomi Osaka. Mnogi so se spraševali, kaj se dogaja z Japonko, a je nekaj dni pozneje sporočila, da je noseča in pričakuje prvega otroka. Morala bi igrati tudi 42-letna Venus Williams, a je zaradi poškodbe turnir odpovedala.

Tamara Zidanšek ima v prvem krogu zelo zahtevno nasprotnico. Foto: Guliverimage

Zidanškova že takoj z drugo nosilko, Juvanovo čaka Francozinja

Na turnirju bosta med posameznicami nastopili tudi dve Slovenki − Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Prvi žreb ni bil najbolj naklonjen, saj jo v prvem krogu čaka Tunizijka Ons Jabuer, sicer finalistka zadnjih dveh grand slamov na OP ZDA in v Wimbledonu. Vsekakor pa lahko računamo, da se Konjičanka ne bo predajala vnaprej.

Več sreče pri žrebu je imela Kaja Juvan. Ljubljančanka se bo pomerila proti 185. igralki sveta iz Francije, Seleni Janicijevic. Z 20-letnico se doslej dve leti starejša Ljubljančanka še ni pomerila.

Med prijavljenimi dvojicami je od Slovenk le Zidanškova. Ta bo v Melbournu igrala z Japonko Eri Hozumi. Andreje Klepač v Avstraliji ne bo.