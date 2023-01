Jasno sporočilo: tistega, ki bo grozil Đokoviću, bodo vrgli ven

Craig Tiley, direktor OP Avstralij, se je postavil v bran Srbu. Foto: Guliverimage

Zelo dobro se še spomnimo, da je moral Novak Đoković lani tik pred začetkom OP Avstralije zaradi neveljavnega vizuma zapustiti Avstralijo. Ta zgodba je dobila svetovne razsežnosti, potem ko je Srb hotel kot necepljen vstopiti v deželo tam spodaj, kar je razjezilo marsikaterega Avstralca.

Od takrat so v Avstraliji omilili ukrepe, tako da je 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam letos brez težav vstopil v državo in bo lovil deseto zmago na OP Avstralije. Kot kaže za zdaj, so ga Avstralci lepo sprejeli. To je dejal tudi sam Đoković, vseeno pa je zelo jasno sporočilo poslal Craig Tiley, direktor turnirja.

"Če bodo navijači komurkoli pokvarili izkušnjo, jih bomo odstranili. Nočemo jih imeti tam. Lahko odidejo sami ali pa jih bomo vrgli ven. V Melbournu mi je bilo vedno všeč spoštovanje do športa, ki je verjetno večje kot kjerkoli drugje v Avstraliji. Pričakujem, da bodo navijači to spoštovali," je bil jasen prvi mož turnirja.

Novak Đoković je moral lani zapustiti Avstralijo. Foto: Guliverimage

Spomin na lansko sago: "Vse je ušlo izpod nadzora"

Beograjčan Novak Đoković je pred kratkim dal intervju za Nine News. Povedal je, da so imeli ljudje povsem drugačno predstavo od tistega, kar se je dejansko dogajalo. Med drugim je razkril, da so v Avstralijo na podlagi iste izjeme kot on prišli dva ali trije igralci.

"Upošteval sem pravila. Izjemo sta potrdila neodvisni organ in skupina zdravnikov. Prišel sem z veljavnimi dokumenti. Potem je vse ušlo izpod nadzora in so me označili za vse mogoče. V medijih je ta saga postala tako velika, da se nisem niti mogel niti hotel spuščati v to. Ob vsem pritisku in norosti, ki se je dogajala okrog tega, sem si želel samo domov," je povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Foto: Reuters

Njegov primer je razjezil kar nekaj prebivalcev Avstralije, ki so se morali držati strogih pravil. V Avstraliji so namreč veljali zelo strogi proticovidni ukrepi. Nole je priznal, da je razumel njihovo negodovanje.

"Še posebej v Avstraliji, kjer so imeli dve leti stroga pravila. Nekateri ljudje so se zagotovo vprašali: 'Zakaj je njemu dovoljeno brez cepljenja priti v državo, čeprav mnogi niso smeli?' Razumel sem njihovo nezadovoljstvo, ampak mediji so vse predstavili na napačen način."

Zanimalo ga je, kako ga bodo sprejeli

Devetkratni zmagovalec OP Avstralije je priznal, da ga je zanimalo, kako ga bodo sprejeli v Adelajdi. A strah je bil odveč, saj so ga sprejeli odprtih rok. "Imel sem neverjeten turnir in veliko podporo na vsakem dvoboju. Ne vem, kako bo v Melbournu, ampak verjamem, da me bodo lepo sprejeli."

Novak Đoković je v sredo predčasno končal trening. Foto: Reuters

Lažni preplah?

Novak Đoković je v sredo v Melbournu opravil prvi trening, a se je ta zaradi lažje poškodbe končal po 36 minutah. Srb je nekaj ur za tem pojasnil, da ne gre za nič hujšega. Ali to drži, vedo samo v njegovi ekipi.

Preberite še: