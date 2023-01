Mu bo res čedalje težje?

Alex Corretja, nekdanji vrhunski teniški igralec, je eden izmed tistih, ki si je upal okvirno oceniti, koliko zmag na turnirjih za grand slam bo še osvojil Novak Đoković. Vemo, da je srbski teniški igralec lani zaradi covidnih ukrepov moral izpustiti kar nekaj teniških turnirjev. Med njimi sta bila tudi OP Avstralije in OP ZDA, medtem ko je na turnirju v Wimbledonu zmagal, na OP Francije v Parizu pa se poslovil v četrtfinalu.

Španec meni, da bi bilo 30 zmag na turnirjih za grand slam vendarle nekoliko preveč. Foto: Guliverimage

Nekdanji prvi igralec se je po enem letu vrnil v Melbourne, kjer bo prvi letošnji turnir za grand slam. Corretja meni, da bo Đokovića na OP Avstralije težko premagati, sploh po tem, ko je prejšnji teden zmagal v Adelajdi. Nekdanji drugi igralec sveta je tudi povedal, koliko turnirjev za grand slam bi Beograjčan po njegovem mnenju še lahko osvojil do konca leta.

"Če Novaka vprašate, ali bi podpisal 25 zmag na turnirjih za grand slam, mislim, da bi se strinjal. Še vedno lahko nekaj let igra na visoki ravni, vendar bo čedalje težje. Ta trenutek ima 21 zmag. Če bi ga prosili, naj zapre oči, in ga vprašali, ali bi sprejel 25 zmag, mislim, da bi imel to za izjemen uspeh," je za Tennis365 povedal Corretja, ki je danes strokovni komentator na eni izmed športnih televizij.

Španec meni, da bi bilo 30 zmag na turnirjih za grand slam vendarle nekoliko preveč, je pa prepričan, da jih lahko Đoković še nekaj doda k svoji zbirki.

"Menim, da v svoji igri ne kaže veliko slabosti, ampak mladi vseeno pritiskajo. Vsakič, ko bo igral na turnirju za grand slam, bo težje in težje. Zaveda se, da jih ni več ostalo veliko, tudi če je v še tako vrhunski formi."

Novak Đoković je zadnji turnir za grand slam osvojil lani v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

"Želi si pisati zgodovino"

Corretja verjame, da je bila zmaga prejšnji teden v Adelajdi velik korak k temu, da še desetič zmaga na turnirju v deželi tam spodaj. Veliko vprašanj je bilo, kako ga bodo po lanski sagi sprejeli Avstralci. Sprejeli so ga zelo lepo, kar je pozitivno vplivalo na 35-letnika.

"Če vidiš, da te imajo ljudje radi, in na koncu zmagaš, ti da to občutek, da lahko zmagaš še enkrat. Zelo pametno je bilo, da je zgodaj odšel v Avstralijo in videl, kako se bodo ljudje odzvali. Mislim, da bo, glede na to, kaj se mu je zgodilo lani, dodatno motiviran. Želi si pisati zgodovino. To je tisto, kar ga motivira. Mislim, da mu ni treba nič več pokazati. Želi si zmagovati in to je vse, na kar je osredotočen," je še povedal Corretja, ki je v svoji karieri osvojil 17 turnirjev za grand slam.

Novak Đoković se je v Adelajdi jezil na nekatere člane svoje ekipe. Foto: Guliverimage

Pa je res vse v najlepšem redu?

Res je, da je 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam zmagal na turnirju v Adelajdi, a v finalu smo videli nekaj, česar pri Noletu nismo vajeni. Med dvoboji se sicer pogosto jezi na svojo ekipo, sploh takrat, ko mu ne gre najbolje. V Južni Avstraliji je šel še korak dlje, ko je z igrišča poslal nekatere člane svoje ekipe. Med njimi je bil tudi njegov brat Marko.

Prvi trening v Melbournu je končal predčasno. Foto: Reuters

Devetkratni zmagovalec OP Avstralije je v Melbournu v sredo opravil prvi trening. Ta pa se ni izšel po načrtih, saj ga je Đoković končal že po 36 minutah igranja. V teniškem svetu je završalo, saj nihče ni vedel, kaj se dogaja s petim igralcem sveta. Ta je po nekaj urah vendarle pomiril svoje navijače.

"Gre za tetivo, s katero sem imel težave že v Adelajdi. Začutil sem, da me nekaj zateguje, in nisem hotel tvegati, da bi se zgodilo kaj hujšega. Odigral sem niz in se opravičil Medvedjevu. Razumel je. Samo želim se izogniti večjim težavam pred OP Avstralije," je za Australian News povedal Đoković.

