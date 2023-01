Zidanškova dobila prvi niz, nato je sledil preobrat Belgijke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petindvajsetletna Konjičanka (88. WTA) je v prvem nizu po zaostanku 3:5 prišla do preobrata in v podaljšani igri zanesljivo slavila, v preostalih dveh nizih pa je kar šestkrat oddala svoj servis in izgubila še drugi medsebojni dvoboj z 28-letno Belgijko. Ta je bila boljša pred skoraj štirimi leti v maroškem Rabatu.

Tamara Zidanšek bo v Hobartu nastopila v četrtfinalu med dvojicami, potem ko je v ponedeljek skupaj z Japonko Eri Hozumi ugnala belorusko-rusko navezo Lidija Marozava - Jana Sizikova s 7:5, 7:6.

V Hobartu je v kvalifikacijah nastopila tudi Kaja Juvan, a se za razliko od Zidanšek ni prebila do glavnega dela turnirja.