"Nisem najbolje začel leta 2023, za mano je nekaj težkih dni v Melbournu. Sem uničen, letos ne bom mogel igrati na OP Avstralije, zdravje je na prvem mestu. Se vidimo naslednje leto v Melbournu," je sporočil 34-letni Marin Čilić.

Not a great start to 2023 and few tough days in Melbourne.

Devastated I can't play this year at @AustralianOpen but health comes first.

See you next year Melbourne!

