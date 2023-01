Lani zlobnež, zdaj mu ploskajo. "Če bi gojil zamero, ne bi bil tukaj." #video

35-letni srbski tenisač Novak Đoković je sproščeno odgovarjal na vprašanja na sobotni novinarski konferenci v Melbournu. Foto: Guliver Image Pred ponedeljkovim začetkom prvega grand slama sezone so najboljši teniški igralci sveta stopili pred novinarje. Med njimi tudi Novak Đoković. Pred letom dni zaradi kršenja proticovidnih pravil in izgona iz Avstralije v Melbournu ni mogel nastopiti. Zdaj je avstralska vlada pravila spremenila, mu izbrisala triletno prepoved vstopa v državo in lahko bo igral za deseto avstralsko lovoriko. In pravi, da je po lanski izkušnji samo še boljši. Ker je zaradi statusa necepljenega izpustil še nekaj drugih turnirjev, je več treniral. Vrhunsko formo je dokazal z zmago v Wimbledonu (njegov 21. osvojeni grand slam) in s šesto zaporedno na zaključnem mastersu sezone (Torino).

"Profesionalni igralec tenisa na najvišji ravni običajno nima časa za daljše obdobje treninga. Dejstvo je, da sem lani imel več mesecev, ko sem lahko veliko treniral, se kondicijsko pripravljal in izboljševal svoje udarce. In to mi je pomagalo, da sem dosegel nekaj odličnih rezultatov," je na sobotni novinarski konferenci pripovedoval srbski tenisač. Čeprav se je sam lani počutil kot "zlobnež", kot se je poimenoval, pa je bil v Melbournu na petkovi dobrodelni tekmi z domačim adutom Nickom Kyrgisom toplo sprejet. "Če bi še naprej gojil zamero, če ne bi mogel preboleti, ne bi bil tukaj. Moram reči, da je zaradi toliko pozitivnih trenutkov, kot sem jih doživel v Avstraliji, pozabljena lanska negativna izkušnja."

Đoković in Kyrgios na petkovi dobrodelni tekmi v Melbournu (vir: Reuters):

"Rad bi osvajal največje turnirje na svetu"

Novak Đoković Foto: Guliver Image V zadnjih dneh je 35-letnik sicer treniral manj, saj si je v Adelaidi nategnil stegensko mišico. Zato je nekoliko varčeval z energijo. Ni pa nič manj odločen, da osvoji 22. grand slam v karieri, s katerim bi se izenačil z rekorderjem Rafaelom Nadalom. "Zato še naprej igram profesionalni tenis, tekmovalni tenis. Ker bi bil rad najboljši na svetu. Rad bi osvajal največje turnirje na svetu," poudarja Đoković, ki bo v prvem krogu igral z nepostavljenim Špancem Robertom Carballesom Baeno.

Na dobrodelni tekmi ni manjkalo atraktivnih potez. Foto: Guliver Image