Avstralski teniški as Nick Kyrgios je zaradi poškodbe kolena odpovedal nastop na Odprtem prvenstvu Avstralije. Sedemindvajsetletnik bo moral tudi na operacijo, je potrdil na novinarski konferenci ob začetku prvega grand slama sezone.

Nick Kyrgios je bil v širšem krogu favoritov za naslov med posamezniki na domačem grand slamu, vsega pet ur po začetku tekmovanja pa je presenetil z odpovedjo. Tako tudi ne bo branil naslova med dvojicami, ki ga je lani v Melbournu osvojil z rojakom in prijateljem Thanasijem Kokkinakisom.

Pred tem je v petek Kyrgios odigral dobrodelni obračun s Srbom Novakom Đokovićem, kasneje pa čutil manjše bolečine, je priznal novinarjem.

"Povsem sem skrušen, jasno. Tukaj sem odigral nekaj odličnih turnirjev, lani slavil med dvojicami, pred tem nastopom pa sem igral najboljši tenis svojega življenja," je dejal razočarani 27-letnik, sicer finalist lanskega Wimbledona. Tam je izgubil prav proti Đokoviću.

"To je eden največjih turnirjev v sezoni, zato je vse skupaj še toliko težje. Gre za mešanico občutkov ... To je življenje, poškodbe so del tega," je dodal Kyrgios.

Natrgan meniskus

Avstralec ima po besedah fizioterapevta Willa Maherja cisto, ki je posledica natrganine meniskusa. Težave pa ne bodo ogrozile njegove kariere, je dodal Maher.

Kyrgios je imel že pred dobrodelnim obračunom z Đokovićem manjše težave s kolenom, saj je odpovedal nastop na pokalu United. Kljub temu nikoli ni omenjal možnosti, da bi odpovedal udeležbo na domačem grand slamu.

Ponovil je celo, da bi končal kariero, če bi mu uspelo čez dva tedna slaviti v finalu Melbourna.

Namesto njega bo v žrebu Američan Denis Kudla, eden od srečnih poražencev iz kvalifikacij, v prvem krogu pa se bo pomeril z Rusom Romanom Safjulinom.

