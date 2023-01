Kaja Juvan bo igrala z zmagovalko Wimbledona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jelena Ribakina bo zahtevna nasprotnica za našo igralko, saj je lani zmagala v Wimbledonu. Igralki do zdaj še nista igrali med seboj, obe pa sta se v Melbournu najdlje prebili do 3. kroga.

Zelo zanimiv dvoboj se obeta med mladima teniškima zvezdnicama. Na osrednje igrišče bosta stopili Britanka Emma Raducanu in Američanka Coco Gauff, ki je postavljena kot sedma igralka, medtem ko je Raducanujeva leta 2021 senzacionalno zmagala na OP ZDA in išče zmagovalno formo. Igralki do zdaj še nista igrali med seboj.

Iga Swiatek, ki spada med prve favoritinje za končno zmago, bo v drugem krogu igrala proti Romunki Camili Osorio.

Zanimivejši dvoboji: Jelena Ribakina (Kaz, 22) – Kaja Juvan (Slo) Coco Gauff (ZDA, 7) - Emma Raducanu (VBr) Iga Swiatek (Pol, 1) - Camila Osorio (Rom)

