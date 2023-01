Še en maratonski dvoboj in zmaga Andyja Murrayja, Đoković oddal niz,

Srb Novak Đoković je v drugem krogu odprtega prvenstva Avstralije s 6:1, 6:7 (5), 6:2, 6:0 izločil Francoza Enza Couacauda . Za veliko senzacijo je poskrbel Američan Jenson Brooksby, saj je izločil drugega nosilca Casperja Ruuda in se uvrstil v tretji krog. Brooksby je premagal Norvežana s 6:3, 7:5, 6:7 (4), 6:2. Poslovila sta se tudi Američan Taylor Fritz in Nemec Alexander Zverev. Četrti dan OP Avstralije je na igrišče stopil Andy Murray in si tretji krog prigaral po petih urah in 50 minutah dvoboja z domačinom.

Novak Đoković je v drugem krogu oddal niz proti Francozu Enzu Couacaudu, ki se je na glavni turnir uvrstil skozi kvalifikacije. Za 27-letnega Francoza je bil to šele prvi nastop na glavnem turnirju.

Murray spet v maratonu

Andy Murray, ki je v prvem krogu poskrbel za presenečenje, potem ko je po skoraj petih urah premagal Italijana Mattea Berrettinija, je tokrat po petih nizih izločil še domačina Thanasija Kokkinakisa, s katerim sta leta 2015 igrala v Davisovem pokalu. Škot je tokrat za zmago potreboval skoraj šest ur, zmage se je namreč veselil po petih urah in 50 minutah trde bitke.

Andy Murray je za zmago tokrat potreboval skoraj šest ur. Foto: Reuters

Za veliko presenečenje in nedvomno največjo zmago v karieri je poskrbel Jenson Brooksby. To bi si sicer lahko zagotovil že v tretjem nizu, vendar je Casper Ruud, ki je po drugem nizu vzel tudi zdravniški odmor, ubranil tri zaključne žoge za zmago. To pomeni, da je moški turnir izgubil prva dva nosilca pred tretjim krogom prvič na katerem koli turnirju za grand slam po letu 2002.

Jenson Brooksby je poskrbel za velik podvig. Foto: Reuters

Ruud je lani dvakrat igral v finalih turnirjev za grand slam, na OP Francije in OP ZDA. Toda od začetka se je boril z neobičajnim slogom igre 22-letnega Brooksbyja, ki je dobil ime po nekdanjem britanskem dirkaču Jensonu Buttonu.

Casper Ruud se je poslovil od OP Avstralije. Foto: Reuters

Slovo prvih dveh nosilcev na široko odpira vrata Novaku Đokoviću, da osvoji deseti naslov v Melbournu in vsaj začasno začasno iztiri Ruudove sanje, da bi postal številka 1 na svetu. To je bil do zdaj izjemno uspešen turnir za Američane, Brooksbyju pa so se v tretjem krogu pridružili Tommy Paul, JJ Wolf in 20-letni Ben Shelton, ki je na svojem prvem potovanju zunaj ZDA.

Napredoval je tudi peti nosilec Andrej Rubljov. Rus je premagal Finca Emila Ruusuvuorija s 6:2, 6:4, 6:7 (2), 6:3 in poskrbel za dvoboj tretjega kroga z Britancem Danom Evansom.

Slovo tudi Fritza in Zvereva

Naslednji izmed najboljše deseterice teniških igralcev na svetu, ki se je moral hitro posloviti od letošnjega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, je Američan Taylor Fritz. V drugem krogu je osmega nosilca po hudem boju premagal domači igralec Alex Popyrin, boljši je bil z izidom 6:7 (4), 7:6 (2), 6:4, 6:7 (6) in 6:2.

Alexei Popyrin je premagal Taylorja Fritza. Foto: Reuters

"Sanjam, nočem se zbuditi. Obožujem ta občutek in želim si ga še. Ta zmaga bo motivacija za naprej, trdo sem delal že do zdaj, zdaj pa bom še bolj," je po dvoboju pred navdušenimi navijači v solzah dejal 113. igralec sveta, ki je z uvrstitvijo v tretji krog izenačil svoj najboljši dosežek na turnirjih za grand slam.

Fritz je bil pred turnirjem eden tistih, ki bi lahko presenetili. Lani je napravil velik preskok v igri in osvojil turnirje v Indian Wellsu, Tokiu in Eastbournu, letos pa je ekipo ZDA popeljal tudi do naslova v novoustanovljenem pokalu United.

V drugem krogu pa se je poslovil tudi nekdanji drugi igralec sveta in 12. nosilec Nemec Alexander Zverev, od katerega pa po vrnitvi po hudi poškodbi nihče ni veliko pričakoval. Po štirih nizih ga je izločil 107. igralec sveta, Američan Michael Mmoh.