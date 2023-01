Lahko mlada Kanadčanka preseneti izkušeno Francozinjo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Shelby Rogers. Igralki sta lani dvakrat igrali in oba dvoboja je dobila Sabalenka. Kako bo tokrat?

Zelo zanimiv dvoboj se obeta na osrednjem igrišču, ko bosta loparje prekrižali Leylah Fernandez in Caroline Garcia. Šele dvajsetletna Fernandezova je že igrala v finalu OP ZDA leta 2021 in ve, kako je igrati na velikih turnirjih. Na drugi strani jo čaka izkušena 29-letna Francozinja, ki že 12. igra v Melbournu. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Zanimivejša dvoboja: Arina Sabalenka (Blr, 5) – Shelby Rogers (ZDA) Caroline Garcia (Fra, 4) – Leylah Fernandez (Kan)

