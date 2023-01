Z britanskim sodnikom se ne gre šaliti, stekel je za kradljivcem #video

What happened here? 💀



Keothavong ran after them! pic.twitter.com/1QjAc6b7fg — ジョン (@downtheline0) January 16, 2023

V prvem krogu OP Avstralije sta igrali Kitajka Lin Zhu in Rebecca Marino, dobila ga je prva (6:2 6:4). Po končanem dvoboju je Kanadčanka svojo nasprotnico opozorila, da ji je nekdo izmaknil brisačo, kar pa niti malo ni bilo všeč glavnemu sodniku dvoboja.

"Nekdo ti je ravno vzel brisačo," je Kanadčanka po končanem dvoboju dejala svoji nasprotnici. Če se je zdelo, da se Kitajka ne obremenjuje prav dosti, pa za to ni bilo vseeno sodniku Jamesu Keothavongu. "Hej," je zavpil Britanec, ki je skočil s stola in stekel za kradljivcem.

Nato se je pognal skozi vrata reklamnih panojev in stekel za njim. Na žalost kamere niso ujele, kaj je sledilo. Vseeno lahko rečemo, da je bilo to junaško dejanje glavnega sodnika, saj to zagotovo ni bilo v njegovi pristojnosti. Ali je dobil brisačo, ne vemo.

