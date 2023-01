Kdo bi si mislil? Od njega so se že poslavljali.

Drugi dan turnirja v Melbournu, kjer poteka OP Avstralije, se je največ govorilo o Andyju Murrayju, potem ko je po skoraj petih urah premagal 13. nosilca turnirja Mattea Berrettinija. Pravzaprav je bilo to eno lepših presenečenj tega dne. Škot je v zadnjih letih preživljal veliko hudega, ne smemo pozabiti, da danes igra z umetnim kolkom.

Andy Murray je leta 2019 v Melbournu že mahal v slovo. Foto: Gulliver/Getty Images

"Lepo bi bilo živeti ter si čevlje in nogavice obuti brez bolečin"

Leta 2019 je tik pred OP Avstralije stopil pred novinarje in planil v jok, še preden se je novinarska konferenca začela. Takrat je sporočil presenetljivo novico. Razkril je, da bi svojo športno pot najraje končal v Wimbledonu, a je dvomil, da bo zdržal do takrat. Ni izključeval možnosti, da je OP Avstralije celo njegov zadnji turnir v karieri.

"Dolgo časa sem se boril in že dvajset mesecev sem v bolečinah. Naredil sem praktično vse, da bi pozdravil kolk, vendar ne gre. Sicer je bolje kot pred šestimi meseci, ampak bolečina je še vedno prisotna," je povedal Škot in že takrat razmišljal o novi operaciji. A ne zato, da bi se vrnil na igrišča. "Lepo bi bilo živeti ter si čevlje in nogavice obuti brez bolečin. To bi bil glavni razlog, če bi se odločil za novo operacijo," je pred štirimi leti na razlagal Murray.

Velikokrat se je spraševal, ali se izplača vztrajati. Foto: Reuters

V torek smo ga znova videli igrati na osrednjem igrišču. Na samo igrati, ampak tudi zmagati proti Italijanu Matteu Berrettiniju. Zdi se, da je bil nad zmago tudi sam presenečen, saj je na igrišču preživel skoraj pet ur. Mnogi so ga že pred časom odpisali, tudi sam se je že skoraj odpisal. Vrnitev je bila zanj vse prej kot lahka. Bila je dolga, polna ovir, a očitno se je trdo delo poplačalo. Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam je znan kot velik samokritik, a po torkovi zmagi je bil ponosen nase.

"V zadnjih letih sem se sam velikokrat spraševal. Zagotovo je veliko ljudi, ki so dvomili o mojih sposobnostih in ali lahko še vedno igram na največjih turnirjih. Po tekmi sem bil zelo ponosen nase. Česa takšnega v zadnjih letih po koncu dvoboja nisem čutil. Res sem ponosen nase, kako sem boril v tem dvoboju in kako sem na koncu igral podaljšano igro. Bil sem navdušen nad sabo, kar pri meni ni pogosto. Ponavadi sem strog do sebe," je na novinarski konferenci povedal 35-letni teniški igralec.

Še sam je komaj verjel, kaj mu je uspelo. Foto: Reuters

Veliko prej je v postelji

Leta niso na njegovi strani, so pa zato izkušnje, ki si jih je nabral v dolgi športni karieri. Po končanem dvoboju je šel v ledeno kopel, se dobro najedel, nato je prišel na vrsto njegov fizioterapevt. Danes gre tudi veliko prej v posteljo kot nekoč.

"To je ena izmed stvari, ki sem jo zagotovo izboljšal v primerjavi s časi, ko sem bil mlajši. Takrat sem šel spat zelo pozno. Zdaj gledam, da grem veliko prej v posteljo. Prednost dajem spanju in dobri regeneraciji. Ne pričakujem, da se bom v četrtek odlično počutil, a upam, da bom v redu," je povedal Murray, ki je na turnirju v Avstraliji petkrat igral v finalu, a nikoli ni dvignil prestižnega pokala.

Čaka ga zanimiv nasprotnik

Ob presenetljivem porazu Rafaela Nadala v drugem krogu se je njegova pot proti vrhu odprla na široko. A vseeno ga v četrtek čaka zanimiv nasprotnik. To bo domačin Thanasi Kokkinakis. Igralca sta do zdaj igrala le en medsebojni dvoboj, in sicer leta 2015 v Davisovem pokalu. Takrat je bil po treh nizih boljši Murray.

Ivan Lendl in Andy Murray sta še tretjič združila moči.

Svoj ego je moral dati nekoliko na stran

Ob vsem tem ne gre spregledati, da ima Murray v svoji ekipi spet legendarnega Ivana Lendla. Z njim sta že tretjič združila moči, Andy pa je priznal, da je moral ob vnovičnem sodelovanju svoj ego postaviti nekoliko na stran. Kot kaže, ga je dal, njegovi rezultati pa so danes vidni na igrišču. Že pred torkovim dvobojem je razlagal, da je v pripravljalnem obdobju šest ali sedem tednov trdo delal in da je v svoji igri napredoval.

