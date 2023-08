Slovenski junak po izjemnem spopadu: Bile so nore daljave, bil je nor finale!

"Tekma je bila napeta do konca, bile so nore daljave, bil je nor finale, ne vem, kaj naj rečem," je po razburljivem finalu v metu diska na letošnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti razlagal slovenski junak dneva, svetovni podprvak Kristjan Čeh. Premoč je danes priznal le izjemnemu Švedu Danielu Stahlu. Odločala je zadnja serija že tako razburljivega finala. Čeh je s 70,02 metri prevzel vodstvo, Stahl pa mu je takoj odgovoril z naravnost osupljivih 71,46 metra.

Finale v metu diska v vročem kotlu osrednjega atletskega stadiona v Budimpešti bi bil le težko bolj dramatičen. Slovenski adut in branilec naslova svetovnega prvaka iz lanskega SP v Oregonu v ZDA Kristjan Čeh je tekmo odprl z odličnim metom 68,31 m, že v drugem poskusu pa je disk iz Ptujčanovih rok poletel še dlje, do 69,27 metra. Njegova najnevarnejša tekmeca, Šved Daniel Stahl in mladi Litovec Mykolas Alekna sta le počasi stopnjevala daljave, v četrti seriji pa je Stahl z 69,37 prevzel vodstvo.

Fenomenalna zadnja serija

"V četrti seriji me je prehitel za malo, vedel sem, da lahko vodstvo vzamem nazaj brez težav," je o tem povedal 24-letni Ptujčan. V tej seriji je odličen met uspel tudi 20-letnemu Alekni, ki se je z 68,85 prebil na tretje mesto, a odločitev o prvaku je padla v zadnji, šesti seriji. Takrat je Čeh z odličnim metom prvi na tekmi presegel 70-metrsko znamko, disk je poletel dva centimetra čez njo in na tribunah, na katerih je bilo danes tudi veliko slovenskih navijačev, je završalo.

"Vedel sem, da bom vrgel 70 metrov. Moji meti so bili dobro opravljeni, tudi ko sem metal 69 in 68 metrov, sem malce zgrešil pri tehniki in bi lahko letelo tudi precej dlje. Ampak, ko sem vrgel 70, sem si rekel, OK, mogoče bom zmagal, obenem pa sem se zavedal, da Daniel zelo dobro tekmuje, ko je poln stadion, ko je veliko ljudi. Iz tega črpa energijo. Mislil sem, da bom mogoče zmagal, vsekakor pa bom drugi," je napet dvoboj po tekmi opisoval slovenski prvak.

Junaki izjemnega finala v Budimpešti, srebrno Čeh, zlati Daniel Stahl in bronasti Mykolas Alekna. Foto: Reuters

Šved zablestel ob skandiranju "Kdor ne skače, ni Sloven'c"

Švedski as se je ob glasnem skandiranju slovenskih navijačev, ki so se drli "Kdor ne skače, ni Sloven'c!" zbral in Čehu s svojim zadnjim poskusom odgovoril na epski način. Vrgel je osupljivih 71,46 metra, nov rekord prvenstev in po letu 2019 osvojil še svoj drugi naslov svetovnega prvaka. Čeh je pošteno stisnil roko danes boljšemu. "Moj zadnji met žal ni bil dovolj, da bi premagal svetovnega prvaka. Zdaj je vzel naslov nazaj, jaz pa mu ga bom poskušal odvzeti naslednje leto," je še razlagal nasmejani Čeh.

Čeha so danes zvečer v vročo in soparno madžarsko prestolnico prišli podpreti številni slovenski ljubitelji atletike, pa tudi njegova družina. Te pred tekmo ni uspel videti, bo pa z njo zdaj proslavil kolajno. "O, seveda jo bom proslavil, saj se ne zgodi vsak dan, da dobiš medaljo na svetovnem prvenstvu," je še povedal in se zahvalil navijačem, katerih glasna podpora, ga je še dodatno podžgala. Zlato se mu je tokrat izmuznilo, a zaradi tega ne čuti prav nobene grenkobe, nam je še povedal. "To je moje tretje svetovno prvenstvo, pa druga medalja in drugega kot zadovoljen res ne morem biti. Potrudil sem se po najboljših močeh, vrgel sem prek 70 metrov in prvič v zgodovini svetovnih prvenstev se je zgodilo, da sta dva metala prek te meje. Dal sem vse od sebe, zato sem zadovoljen s srebrom."

Švedski as je bil danes razred zase. Foto: Reuters

Vroče rivalstvo

Bitka z izjemno motiviranim Švedom, ki je vse od lanskega SP v Eugenu v ZDA, kjer je ostal brez odličja, zagotovo premleval dogodke, s poraza črpal motivacijo in se zavzeto pripravljal na novo priložnost, je bila napeta. Metalci so že po sobotnih kvalifikacijah obljubljali izjemen spopad v finalu in to se je tudi uresničilo. Pa bi Čeh morda lahko vrgel še kaj dlje? "Upal sem, da bom vrgel dlje, sem dobro pripravljen, vedel sem, kje imam rezerve, ampak se ni čisto stoodstotno poklopilo, da bi ga premagal. V zadnjem poskusu sem se maksimalno potrudil. Vedel sem, da z 69 ne bom zmagal, vrgel sem dlje, nato pa je on še nekaj več in zasluženo zmagal," je novinarjem odgovarjal ptujski hrust.

S trenerjem Gerdom Kanterjem, nekdanjim šampionom v metu diska, je bil v stiku ves čas, sloviti Estonec mu je dajal tehnične nasvete, zdaj pa dvojec že čakajo novi izzivi. Zadnja prvenstva, lansko in letošnje svetovno, pa lansko evropsko ter vse preostale tekme so namreč tudi stopnice proti novemu velikemu cilju. "Seveda, to so lepe stopnice za napredovanje. Drugo leto so olimpijske igre in to bo glavni cilj leta 2024. Tam želim dobro nastopiti in na to se bom vsekakor kar najbolje pripravil," obljublja.

Ptujčan napoveduje še eno izjemno tekmo v Parizu naslednje leto. Foto: Reuters

"Tudi v Parizu bo odlična tekma"

Tudi v Parizu se bo bržčas soočil z velikim rivalom Stahlom. Šved bo v Parizu branil olimpijski naslov iz Tokia 2021 in kot je Čeh že zagrozil, mu bo tam poskušal vzeti lovoriko. "Upam, da mu ga bo vzel, pripravil se bom maksimalno in verjamem, da bo tudi v Parizu odlična tekma." To rivalstvo postaja izjemno vroče. Izjemna šampiona, med katerima vlada prav tako izjemno spoštovanje, se bosta spopadla že konec avgusta v Estoniji. Kam ju bo ponesla tekmovalna vnema, se bosta borila vse do svetovnega rekorda? "Vem, da je svetovno rekord mogoč. Ne vem sicer kdaj, poklopiti se morajo vse. Pogoji, počutje, pripravljenost … Vsekakor pa s Stahlom drug drugega potiskava naprej," priznava slovenski junak Budimpešte.

"To je bila moja najboljša predstava v karieri," pa se je epske zmage veselil 30-letni Šved. "Bil sem neverjetno zbran. Ko sem videl zadnji Kristjanov met, bi rekel, da je bila moja osredotočenost v zadnjem poskusu kar 1000-odstotna," je razkril, kako ga je podžgal Čehov izjemen zadnji met. Stahl je z 71,46 zabeležil svoj tretji najboljši izid kariere. Če dvakrat v življenju je disk vrgel dlje, leta 2019, ko je z 71,86 postavil švedski rekord, pa lani, ko je na mitingu v domači Uppsali vrgel en centimeter dlje od današnjega dosežka.

Mladi Litovec Alekna postaja vse večja grožnja. Foto: Reuters

Pozor, prihaja še mladi Litovec

A za njima vse boljši postaja tudi mladi Litovec Mykolas Alekna. Lani je bil v ZDA srebrn, danes bronast. Tudi nanj je Čeh pozoren. "Alekna tudi že zbira medalje, je še zelo mlad, tri leta mlajši od mene in to je zagotovo nekaj posebnega tudi zanj," pravi Čeh. Sin litovske legende Virgiliusa Alekne pa je bil prav tako navdušen nad razburljivim finalom. "Konkurenca je neverjetna. Zadnja meta finala sta bila fenomenalna, boj med Kristjanom in Danielom fantastičen. Biti priča takšnemu metu, kot je bil zadnji, pa je pravi privilegij. Sam upam, da se bom kmalu že bolj enakovredno boril z njima," je "zagrozil" mladi litovski šampion.

