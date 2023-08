"Naredili bomo vse, da bo prav Kristjan ta, ki bo postavil nov svetovni rekord"

"Takšni napeti dvoboji so odlični za naš šport," nam je v Budimpešti navdušeno razlagal nekdanji estonski šampion v metu diska in lastnik tretjega najdaljšega meta v zgodovini Gerd Kanter. Od lani je trener slovenskega šampiona Kristjana Čeha in s slastjo je pospremil ponedeljkov izjemni finale v Budimpešti, v katerem je našega asa z res izjemnim metom, novim rekordom svetovnih prvenstev premagal Šved Daniel Stahl.

Finale je bil izjemno napet, prava srhljivka. Kako ste ga preživeli?

To je bilo resnično zgodovinsko tekmovanje, še nikoli se ni zgodilo, da sta dva disk vrgla prek 70 metrov. S trenerskega vidika pa ni bilo prav hudo stresno, rečem lahko, da je Kristjan opravil odlično delo. Finale je odprl dobro, prevzel vodstvo, nato izgubil vodstvo, pa ga spet prevzel v zadnji seriji. In to, da se je izboljševal skozi tekmo, najboljši met prikazal prav v zadnji seriji, je kakovost, ki jo premorejo le šampioni. Lahko ga samo pohvalim, Daniel pa je bil v ponedeljek preprosto razred zase, izjemen. Uspel mu je najbrž najboljši met kariere in to preprosto moramo spoštovati. Takšni dvoboji so tudi odlični za naš šport, mi pa se moramo zdaj še bolje pripraviti na naslednje leto in olimpijske igre.

To rivalstvo med Kristjanom in Danielom postaja epsko. Se spomnite česa podobnega iz svojih časov?

O, ja, moj glavni tekmec je bil Virgilius Alekna, Mykolasov oče, zelo podoben dvoboj sva imela na svetovnem prvenstvu leta 2005, a tedaj jaz nisem bil na tako visoki ravni, kot je zdaj Kristjan. Ampak tudi jaz sem vodil v zadnji seriji z 68,57, pa je Virgilius vzel zmago s 70-metrskim metom. Morda je Kristjanu tokrat malo težje, ker je v zadnji met dal vse, ampak, kot že rečeno, Daniel je bil preprosto fenomenalen. In s tem nič ne pretiravam, resnično je bil to njegov met življenja. Če pomislim na podoben primer, bi ga primerjal z letom 2009, ko je Robert Harting vzel zmago na svetovnem prvenstvu. No, skratka, ti veliki trenutki so nekaj resnično posebnega in odlični za naš šport.

Kdo od teh bo podrl svetovni rekord? Foto: Reuters

Kakšna pa bo prihodnost? Medtem ko se Stahl nekako počasi poslavlja, Čeh šele prihaja.

Konkurenca je na splošno izjemna, najbrž najboljša v zgodovini. Daniel je že izjemno uspešen atlet, Kristjan napreduje in je najboljši metalec sezone, pa za njim prihaja že mladi Mykolas. In še kdo, raven v metu diska je izjemno visoka in vprašanje je le, kdaj bo padel svetovni rekord. Menim, da zelo, zelo kmalu.

In vi boste najbrž pomemben dejavnik pri tem.

Mislim, jasno, vse bomo naredili za to, da bo prav Kristjan ta, ki bo postavil nov svetovni rekord. Poleg tega pa je naš drugi oziroma prvi veliki cilj Pariz. Upam, da bo Kristjan ostal zdrav. Je izjemno motiviran, zato ga bomo poskušali samo kar najbolje pripraviti na uspešno leto 2024.

