V kvalifikacijah poskrbela za malo drame, vseeno pa meri na medaljo

Slovenska atletika je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti po zaslugi odličnega metalca diska Kristjana Čeha že proslavljala odličje, in to srebrno, naša najboljša skakalka ob palici Tina Šutej pa je odločena, da jutri tudi sama poskrbi za nov val veselja. V madžarsko prestolnico, ki se te dni kuha v izjemni, ekstremni vročini, je prišla z jasnim ciljem.

V ponedeljek pozno zvečer je bila na nacionalnem atletskem stadionu v Budimpešti tudi slovenska veselica. Kristjan Čeh, branilec naslova svetovnega prvaka z lanskega prvenstva v Oregonu, je v finalu meta diska s švedskim šampionom Danielom Stahlom pripravil pravi srhljivko in na koncu osvojil srebrno odličje. Izjemen finale je nekoliko zasenčil kvalifikacije ženskega skoka ob palici, v katerem je odlično nastopila tudi Tina Šutej, naše drugo najmočnejše orožje v boju s svetovno atletsko elito.

Naporen večer

Skakalke so imele naporen večer, skoraj 40 jih je v dveh kvalifikacijskih skupinah lovilo normo za finale, ki je bila postavljena pri štirih metrih in 65 centimetrih. Šutejeva je prvi dve višini preskočila zanesljivo v prvem poskusu, pri kvalifikacijski 4,65 pa je bila uspešna šele v zadnjem, tretjem poskusu.

"Zelo dobro je šlo, na zadnji višini pa sem poskrbela za malo drame, a mi je uspelo narediti to, kar sem morala," si je po tekmi oddahnila izkušena 34-letna slovenska rekorderka. Budimpešta se vse od začetka prvenstva kuha v izjemni vročini (vsak dan je od 34 do 35 stopinj Celzija), zaradi visokega deleža vlage pa so razmere za tekmovanje že ekstremne. Tudi svetovna atletika se je že odzvala in jutrišnje kvalifikacije tekačic na 5.000 metrov zaradi "izjemnega tveganja za zdravje" prestavila na večerne ure.

Kvalifikacije ženskega skoka ob palici so bile izjemno dolge in nadvse naporne. Foto: Peter Kastelic/AZS

Vroče tudi potem, ko se je stemnilo

A kuhale so se tudi skakalke včeraj, za nameček so bile kvalifikacije še izjemno dolge. "Začele smo se ogrevati, ko je močno pripekalo sonce. Bilo je zelo vroče tudi potem, ko se je stemnilo, v zraku je bilo zelo veliko vlage. Na tekmovališču smo bile tri ure in 40 minut, ne vem, če sem kdaj tako dolgo nastopala v kvalifikacijah," je težke razmere opisala slovenska prvakinja, ki je zdaj pripravljena na sredin večer, ko bo prav tako, če ne še kakšno stopinjo bolj vroče.

Kakorkoli že, skakalke so se naposled pregrizle skozi naporne kvalifikacije, uspešno tudi Šutejeva, ki je v Budimpešto prispela z ambiciozno zastavljenim in jasnim ciljem. Želi si kolajno. Lani je bila na SP v Oregonu četrta, takrat je za to mesto zadostovala višina 4,70, se pravi le šest centimetrov manj od njenega, leta 2011 doseženega državnega rekorda na prostem. Nosilke odličij, zlata Američanka Katie Nageotte, pa njena srebrna rojakinja Sandi Morris sta preskočili 4,85, bronasta Avstralka Nina Kennedy pa 4,80.

"V sredo si želim skakati še bolje kot v kvalifikacijah." Foto: Peter Kastelic/AZS

Osredotočena je na ambiciozen cilj

Letos je konkurenca prav tako strah zbujajoča, tekmujejo tudi vse tri lanske nosilke odličij, le da se je Nageottejeva poročila in ima zdaj priimek Moon. Šutejeva pa ostaja odločena, da poseže po medalji, a se obenem zaveda, da bo za to potrebovala skok kariere. "V sredo si želim skakati še bolje kot v kvalifikacijah, ki so bile sicer zame kar uspešne. Želim si skočiti državni rekord. V finale grem z mislijo na medaljo," pravi in dodaja: "Mogoče je sicer ne bom dobila, ampak naredila bom vse, da jo."

Čeprav je bila lani tik pod stopničkami na svetovnem prvenstvu, je na evropskem prvenstvu v Münchnu osvojila bron. S tem je bila malce nezadovoljna, saj je napadala zlato. Marca letos pa je na dvoranskem evropskem prvenstvu osvojila srebrno odličje, prav tako kot naša predstavnica v teku na 800 metrov, Anita Horvat, ki se bo v Budimpešti prav tako predstavila jutri.

