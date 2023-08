Anita Horvat je podobno kot njena kolegica Tina Šutej na 19. svetovno prvenstvo v madžarsko prestolnico prišla z visokimi pričakovanji. Smelo je napovedala napad na kolajno, kar je ob dejstvu, da je med osemstometrašice prestopila šele lani, toliko bolj predrzno. A letos je v tej disciplini že postavila osebni rekord z 1:58,73 in računa na to, da ga bo izboljšala prav na tem prvenstvu v vroči Budimpešti.

"Teki so bili res hitri, kar presenetljivo hitri"

Začela je odlično, v peti predtekmovalni skupini je bila tretja, v polfinale se je tako uvrstila neposredno. "Cilj je bil priti med prve tri … Pravzaprav sem tik pred tekmo merila na zmago, ampak se je vse skupaj razvilo drugače. Naredila sem preveč napak, v nekaj trenutkih mislim, da sem bila celo zaprta notri in sem se morala ves čas reševati. Ampak cilj je izpolnjen, sem med prvimi tremi, prišla sem v polfinale, tam pa bo spet druga zgodba," je na hitro povzela dogajanje na tekmi.

V teku na 800 metrov se je Slovenka neposredno uvrstila v petkov polfinale. Foto: Peter Kastelic/AZS

Pred njo sta v njeni kvalifikacijski skupini ciljno črto prečkali le Američanka Nia Akins (1:59,19) in Britanka Jemma Reekie (1:59,71). Prav vse zmagovalke sedmih kvalifikacijskih skupin so se spustile pod dve minuti, prav Akinsova pa je bila najhitrejša med njimi. "To je kar neznačilno za prvi krog. Teki so bili res hitri, kar presenetljivo hitri," je o tem povedala Horvatova, ki je dosegla 15. najboljši čas med kvalifikantkami.

Kaj vse se je dogajalo?

Z razpletom tekme je bila zadovoljna, s tekom pa ne povsem. V ciljnem sprintu je za tretje mesto premagala Švicarko Rachel Pellaud in Madžarko Bianko Keri. Ta se je nato v polfinale uvrstila po času. "Kakšnih 150 metrov pred ciljem me je Švicarka povsem zaprla, morala sem teči okoli nje, jo prehiteti, da sem lahko nadaljevala bolj svobodno. Videla sem, da so tekmice kar daleč pred menoj, ampak mi to nekako ni vzelo motivacije, da bi jih lovila. Vedela sem, da sem veliko hitrejša od njih, da jih lahko ujamem, in šla sem na vso moč," je Horvatova opisala konec teka na dva stadionska kroga.

Z izidom kvalifikacij je zadovoljna, s tekom pa ne povsem, pripetilo se ji je preveč napak, pravi. Foto: Peter Kastelic/AZS

Nekoliko se ji je zapletlo ob koncu, pa tudi prej ni vse šlo gladko, nam je še zaupala. "Kar nekaj časa sem iskala položaj, tudi startala sem morda malce prepočasi, ampak nekako sem šele, ko so bile tekmice že kar nekaj pred menoj, dojela, da sem prepočasna. Potem sem začela iskati položaj, nisem hotela biti zaprta na prvi stezi, a težava je bila v tem, da sem startala na tretji in je bila do tedaj večina tekmovalk že razvrščena na zunanji strani. Najti sem morala izhod iz tega 'boxa', takrat sem se tudi prvič spotaknila, tako da … To je bilo to."

V polfinalu na osebni rekord

Vse te težave najbrž nakazujejo, da ima v nogah še veliko rezerve? "Treningi v zadnjem obdobju so šli zelo dobro, mislim, da sem v super formi, je pa res, da je bil ta tek daleč od idealnega. Vse od spotikanja, teka po tretji progi … Vsega, kar se lahko zalomi. Mislim, da bo moj naslednji tek veliko hitrejši," napoveduje naša atletinja, ki je na letošnjem dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu osvojila srebrno odličje.

Polfinale ženskega teka na 800 metrov bo v Budimpešti na sporedu v petek zvečer ob 20.25, finale pa v nedeljo ob 20.45. "V polfinalu seveda pričakujem še hitrejše teke, prepričana sem, da bomo vse še bolj motivirane, pričakujem, da bo padlo kar nekaj osebnih rekordov, in upam, da bo med njimi tudi moj," se je proti petku ozrla slovenska tekmovalka, vesela, da bodo njene naslednje preizkušnje ob ugodnejšem času, ko vročina v madžarski prestolnici le malce popusti. Danes tega udobja ni imela. "Vročina je bila grozna, že ko smo čakale na start, smo bile na neposrednem soncu in je bilo čisto preveč. Grozno," je potarnala.

"Vročina je bila grozna." Foto: Peter Kastelic/AZS

Slovenska "super sreda"

Danes imamo Slovenci v boju še nekaj orožij, pravzaprav na slovensko "super sredo" tekmuje skoraj polovica 13-članske odprave. Poleg Horvatove je imela dopoldne kvalifikacije še metalka kopja Martina Ratej, ki je sicer svetovno prvenstvo že končala. Njen najboljši met 54,41 metra je bil daleč od kvalifikacijske norme. Popoldne tekmovanje začenjajo še obe naši troskokašici, Neja Filipič in Eva Pepelnak, pa Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3.000 metrov z zaprekami. Poslastica dneva pa bo finale ženskega skoka ob palici, kjer bo medaljo napadala naša državna rekorderka Tina Šutej. Danes bi morala tekmovati tudi Klara Lukan na 5.000 metrov, pa je včeraj zaradi slabega počutja morala nastop odpovedati. Odgovorni pri Svetovni atletiki so ženske kvalifikacijske teke na tej razdalji zaradi ekstremne vročine in vlage, ki vse od začetka prvenstva dušita madžarsko prestolnico, prestavili na bolj humane večerne ure.

Preberite še: