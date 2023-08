Hiter konec za veteranko, ki pa še ni rekla zadnje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slovensko veteranko Martino Ratej je že tako razmeroma slaba sezona, čeprav so ji zadnji treningi pred prvenstvom vlivali nekaj upanja, da bi lahko preskok naredila prav na osrednjem atletskem dogodku leta. Žal pa ji je šlo tudi v današnjih kvalifikacijah ženskega meta kopja povsem v slogu sezone. Zmogla je le met 54,41 metra, se pravi dobrih pet metrov pod kvalifikacijsko normo.

"Nisem bila pripravljena na to"

"Glede na sezono ne morem biti ravno razočarana. Želela sem si finale, počutila sem se zelo dobro, bila sem stoodstotna, da bom v finalu, na stezi pa … Steza je tako hitra in se je poznalo, da letos nimam nekih ekstremno dolgih metov, pravzaprav niti veliko metov prek 60 metrov, kar je bilo danes dovolj za uvrstitev v finale. Ko sem hotela met izvesti hitreje, da bi s tem dosegla večjo daljavo, mi ni uspelo. Korak ti na tej stezi tako pospeši, da se zelo težko obvladaš. Nisem bila pripravljena na to," je povedala po tekmi.

Hitra steza in manjša tekmovalna zakrknjenost sta naredili svoje in ji preprečili boljše mete, čeprav ji motivacije ni primanjkovalo, je še pojasnila. "Želja je bila finale, če pa hočeš v finale, pa moraš najprej dobro odteči in nato met tudi dobro tehnično izvesti. Težava je bila predvsem v ritmu, videli ste lahko, da sem dvakrat zalet popravljala, da nisem prišla na korak. Prehitro je šlo, ni mi uspelo, po takšni sezoni preprosto nisem dovolj dobro pripravljena."

Naslednje leto si želi na olimpijske igre v Pariz. Foto: Peter Kastelic/AZS

Naslednji cilj pa ...

Pri zrelih 41 letih pa še ne razmišlja o tekmovalni upokojitvi. Naslednja sezona prinaša dva privlačna cilja, evropsko prvenstvo v Rimu in olimpijske igre v Parizu. In kateri jo tako podžiga, da bo zanj garala na treningih? "Zagotovo si želim nastopiti na olimpijskih igrah. Po današnji tekmi nisem bila hudo razočarana, še vedno se vidim v tej konkurenci, še sem tekmovalna in še vedno mislim, da lahko pridem v finale. Moram pa sezono že prej dobro oddelati, saj ne moreš v zadnjem mesecu nadomestiti vsega, česar prej nisi naredil," še pravi.

Ratejeva je bila po Aniti Horvat druga slovenska tekmovalka v današnjem programu svetovnega prvenstva, za nas pa bo izjemno zanimiv tudi popoldanski del, ko bosta na delu naši troskokašici, Neja Filipič in Eva Pepelnak, pa tudi Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3.000 metrov z zaprekami. Poslastica dneva bo finale ženskega skoka ob palici, kjer bo medaljo napadala naša državna rekorderka Tina Šutej.

Preberite še: