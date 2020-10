Salwa Eid Naser dokazala svojo nedolžnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija za integriteto atletike (AIU) pri Svetovni atletiki (IAAF) je v pritožbenem postopku zavrnila vse obtožbe proti bahrajnski tekačici Salwi Eid Naser. Naserjevo so začasno suspendirali januarja po četrtem primeru, ko ni sporočila svoje lokacije, s čimer naj bi kršila protidopinška pravila. Grozila ji je dvoletna prepoved.

Naserjeva je bila v protidopinški preiskavi, odkar je lani oktobra na svetovnem prvenstvu v Katarju zmagala v teku na 400 metrov. Grozilo ji je, da ne bo mogla nastopiti na zaradi pandemije novega koronavirusa preloženih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

A za njen nastop pravnih zadržkov očitno ni več. Naserjevi je namreč uspelo dokazati, da je izpustitev treh dopinških testov na leto, kar sicer šteje kot kršitev protidopinških pravil, dovoljena izjema, in da je zato ni mogoče šteti med dopinške grešnike. Očitali so ji, da je izpustila testiranje med marcem 2019 in januarjem letos.

Foto: Reuters

Naserjeva je lani na SP zmagala s tretjim najhitrejšim časom v zgodovini. Dvaindvajsetletna v Nigeriji rojena atletinja je tekla 48,14 sekunde; od leta 2014 pa nastopa za Bahrajn.

Mednarodno atletsko disciplinsko sodišče, ki je bilo kot neodvisno telo ustanovljeno pred tremi leti, ni potrdilo zgrešenega testa od aprila 2019, kar pomeni, da Naserjeva v časovnem obdobju 12 mesecev ni izpustila treh testov, kar bi pomenilo kršitev protidopinškega pravilnika, nše avaja AFP.

Disciplinski organ Svetovne atletike je sicer v pravnem poduku Naserjevi naložil, da so športniki sami v celoti odgovorni za izpolnjevanje pravil, ki zadevajo boj proti dopingu.

Preberite še: