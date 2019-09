Javil se je ožigosani Američan. "Nisem bil in nikoli ne bom pozitiven."

Christian Coleman je v zadnjem letu trikrat prijavil napačno lokacijo bivanja, kar v skladu s protidopinškimi pravili pomeni izogibanje kontrolam. Zaradi tega je 23-letnemu Američanu grozil enoletni suspenz, kar pomeni, da ne bi mogel nastopiti na letošnjem svetovnem prvenstvu v Dohi in na olimpijskih igrah, ki bodo prihodnje leto v Tokiu.

Malce zatem je Ameriška protidopinška agencija (Usada) umaknila tožbo, potem ko je dobila dokumentacijo s Svetovne protidopinške organizacije (Wada) in ugotovila, da so se v postopku zgodile nepravilnosti.

Najhitrejši šprinter letos na svetu, ki je konec junija v Palo Altu v ZDA tekel 9,81, se je kljub vsemu znašel na udaru kritikov, zato se je zdaj odločil, da pojasni še svojo plat zgodbe.

"Sem največji zagovornik čistosti v športu

"Dal sem srce in dušo, da sem postal to, kar sem danes. Zelo nespoštljivo je, da lažni navijači špekulirajo z dopingom in ga povezujejo z nekaterimi najboljšimi atleti na svetu. To ne povzroči nič drugega kot škodi športu. Ne bi se smel branit, ampak bom prvič in tudi zadnjič povedal, da sam ne uporabljam nobenih pripomočkov. Niti legalnih ne. Trdo treniram, pijem vodo in počivam", se je na Instagramu razpisal Coleman.

Na zadnjem svetovnem prvenstvu je osvojil srebro in prehitel tudi svetovnega rekorderja Usaina Bolta. Foto: Reuters

"Nikoli nisem bil pozitiven na dopinškem testu in nikoli ne bom. Sem največji zagovornik čistosti v športu, saj vem, koliko trdega dela je za uspešnim športnikom. V zadnjih tednih je bilo izgovorjenega in zapisanega marsikaj netočnega. Škoda je, da živimo v svetu, v katerem so pomembni predvsem kliki in zaslužek, ljudje pa verjamejo vsemu, kar preberejo. Velika hvala vsem navijačem, ki mi stojijo ob strani. Komaj čakam, da se začne svetovno prvenstvo. Se vidimo v Dohi," je še zapisal srebrni na 100 metrov z zadnjega svetovnega prvenstva 2017 v Londonu in svetovni rekorder (6,34), pa tudi svetovni prvak v teku na 60 metrov v dvorani.

Svetovno prvenstvo v Dohi se bo začelo 27. septembra in končalo 6. oktobra.

Zapis Christiana Colemana na Instagramu: