Na obzorju je nov dopinški škandal. V težavah je najhitrejši človek na svetu.

Lastnik najhitrejšega rezultata v letu 2019 na 100 metrov Christian Coleman, najhitrejši človek na svetu zadnjih treh let, odkar se je poslovil svetovni rekorder Usain Bolt, je v resnih težavah. Kot piše Daily Mail, ki se sklicuje na zanesljive vire, se je 23-letni Američan trikrat izognil nenapovedanim dopinškim kontrolam (v času kontrol ga ni bilo tam, kjer je napisal, da bo).

To samodejno pomeni vsaj enoleten suspenz, kar bi v njegovem primeru pomenilo, da bo ostal brez nastopa na letošnjem svetovnem prvenstvu, če bodo pri ameriški protidopinški agenciji upoštevali svoj pravilnik. "Vsak primer treh izpuščenih doping testov pomeni vsaj enoleten suspenz, ki se lahko razvleče tudi na dve leti," piše v njih.

To seveda pomeni, da bi lastnik desetega najboljšega rezultata vseh časov (lani je tekel 9,79), ki je pred dvema letoma podpisal bogato pogodbo s sedemmestno številko z ameriškim športnim proizvajalcem Nike, ostal brez nastopa na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo konec septembra in v začetku oktobra v Dohi, prav tako pa ga zagotovo ne bi videli niti na olimpijskih igrah, ki bodo konec julija in v začetku avgusta prihodnje leto v Tokiu.

Prvaki so na podoben način že "padali"

Christine Ohurougu Foto: Getty Images Brianna Rollins-McNeal zaradi tega ni smela tekmovati vso sezono.



Tudi Britanka Christine Ohurougu se je morala soočiti z isto kaznijo pred več kot desetimi leti, pa se je potem vrnila in na olimpijskih igrah 2008 osvojila zlato medaljo.



Če skočimo še v Slovenijo, pa je znan primer slovenskega rekorderja v teku na 3000 metrov z zaprekami Boštjana Buča, ki je bil leta 2012 iz istega razloga kaznovan z enoletno prepovedjo.



Kanček pozitive lahko Coleman, če bo res kaznovan, išče zgolj še v tem, da so on in njemu podobni po vrnitvah na tekmovališča v atletskem svetu obravnavani nekoliko bolje, kot so tisti prekrškarji, ki jih pri dopingu pravzaprav ujamejo … Če bo Coleman suspendiran, še zdaleč ne bo prvi znani atlet, ki se mu je zgodilo to, da je bil kaznovan, ker se je trikrat izognil dopinškim testom. Olimpijska prvakinja v šprintu na visokih ovirahzaradi tega ni smela tekmovati vso sezono.Tudi Britankase je morala soočiti z isto kaznijo pred več kot desetimi leti, pa se je potem vrnila in na olimpijskih igrah 2008 osvojila zlato medaljo.Če skočimo še v Slovenijo, pa je znan primer slovenskega rekorderja v teku na 3000 metrov z zaprekami, ki je bil leta 2012 iz istega razloga kaznovan z enoletno prepovedjo.Kanček pozitive lahko Coleman, če bo res kaznovan, išče zgolj še v tem, da so on in njemu podobni po vrnitvah na tekmovališča v atletskem svetu obravnavani nekoliko bolje, kot so tisti prekrškarji, ki jih pri dopingu pravzaprav ujamejo …

Svetovni rekorder se brani

Colemanova odvetniška ekipa se brani in pravi, da vsaj eden od nenapovedanih obiskov lovcev na dopinške prekrškarje ni bil v skladu s pravili. Med ameriško dopinško organizacijo (USADA), svetovno dopinško organizacijo (WADA) in krovno svetovno atletsko organizacijo (IAAF) naj bi v teh dneh na najvišjih ravneh razpravljali o tem primeru, a naj bi obstajalo veliko možnosti, da bo trenutno najboljšega šprinterja na svetu doletel enoleten suspenz.

Coleman je na lanskoletnem svetovnem prvenstvu v Londonu osvojil srebro, potem ko ga je v finalu prehitel rojak Justin Gatlin. Prav pred leti obsojeni dopinški prekrškar pa bi v primeru, da bo Coleman res ostal brez nastopa na SP in OI, iz njegovih rok vzel vlogo prvega favorita za zlato.

Coleman je sicer tudi svetovni rekorder v teku na 60 metrov v dvorani. Lani, ko je postal tudi svetovni dvoranski prvak, je tekel 6,34.

Favorit bi postal že dvakrat obsojeni prvak

Justina Gatlina so pri zlorabi dopinga "ujeli" že kar dvakrat. Foto: Reuters Justin Gatlin, ki bo v primeru Colemanove kazni prvi favorit za naslednja šprinterska naslova, je bil na dopingu pozitiven kar dvakrat. Prvič leta 2001, ko je bil za dve leti suspendiran zaradi uporabe amfetaminov. Leta 2006 so ga pri dopingu "ujeli" še drugič, ko so v njegovi krvi našli testosteron. Takrat se je branil, da ni kriv, a je na koncu svoj prekršek sprejel in se tako izognil dosmrtni prepovedi, ki mu je grozila. Kaznovan je bil z osemletno prepovedjo, po njej pa se je vrnil na atletske steze.



Po vrnitvi je postal svetovni prvak na 100 metrov in osvojil še pet srebrnih medalj s svetovnih prvenstev (100, 200 in 4 x 100 metrov). Na olimpijskih igrah 2012 v Londonu je bil bronast na 100 metrov, štiri leta pozneje pa je v Riu de Janeiru v isti disciplini osvojil srebro.



Med prvo in drugo prepovedjo je na svetovnem prvenstvu 2005 osvojil šprintersko dvojno krono (100 in 200 metrov), medtem ko je na olimpijskih igrah v Atenah leto pred tem postal prvak na 100 metrov, z ameriško štafeto 4 x 100 metrov pa se je veselil srebrne medalje. Svetovni prvak, ki bo v primeru Colemanove kazni prvi favorit za naslednja šprinterska naslova, je bil na dopingu pozitiven kar dvakrat. Prvič leta 2001, ko je bil za dve leti suspendiran zaradi uporabe amfetaminov. Leta 2006 so ga pri dopingu "ujeli" še drugič, ko so v njegovi krvi našli testosteron. Takrat se je branil, da ni kriv, a je na koncu svoj prekršek sprejel in se tako izognil dosmrtni prepovedi, ki mu je grozila. Kaznovan je bil z osemletno prepovedjo, po njej pa se je vrnil na atletske steze.Po vrnitvi je postal svetovni prvak na 100 metrov in osvojil še pet srebrnih medalj s svetovnih prvenstev (100, 200 in 4 x 100 metrov). Na olimpijskih igrah 2012 v Londonu je bil bronast na 100 metrov, štiri leta pozneje pa je v Riu de Janeiru v isti disciplini osvojil srebro.Med prvo in drugo prepovedjo je na svetovnem prvenstvu 2005 osvojil šprintersko dvojno krono (100 in 200 metrov), medtem ko je na olimpijskih igrah v Atenah leto pred tem postal prvak na 100 metrov, z ameriško štafeto 4 x 100 metrov pa se je veselil srebrne medalje.

Britanski kolesarki je pred tremi leti uspelo

V preteklosti se je sicer že dogajalo, da se je kdo izmed športnikov, ki so se trikrat izognili dopinškim testom, izognil kazni, a je to zelo redko.

Edaod takšnih je britanska kolesarka Lizzie Deignan, ki si je tik pred olimpijskimi igrami 2016 na mednarodnem športnem razsodišču (CAS) izborila preklic kazni in v Riu de Janeiru nato tudi nastopila.