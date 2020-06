Svetovni prvak v teku na 100 metrov začasno suspendiran

Američan je tik pred uradno potrditvijo s strani mednarodne zveze sam objavil podrobnosti o zamujenem testu in zanikal kakršnekoli očitke o jemanju prepovedanih poživil.

Trije zamujeni testi v 12 mesecih pomenijo kršitev antidopinških predpisov

Štiriindvajsetletni Coleman se ni odzval na test 9. decembra lani. Kot pravi, je bil oddaljen le pet minut od doma, v trgovini, kjer je že kupoval božična darila. Kontrolorji, ki so ga iskali doma, pa bi ga morali le poklicati in odzval bi se na kontrolo.

A za športnike po vsem svetu velja, da morajo natančno javljati, kdaj se in kje nahajajo, da so na voljo za nenapovedane kontrole. Če kontrolorji atleta ne najdejo na navedeni lokaciji, se to smatra kot izogibanje testom. Trije zamujeni testi v 12 mesecih pa so kršenje antidopinških predpisov, ki pomenijo suspenz.

Coleman je lani zamudil tudi test 16. januarja, kjer, kot pravi, je bil res popolnoma sam kriv za nenajavljeno odsotnost, še enkrat pa ga kontrolorji nato niso našli 26. aprila.

Že takrat mu je grozil suspenzu, a se je športnik uspešno pritožil, saj je res že manjkal na treh testiranjih, a je bilo prvo kršenje izven časovnega okvira 12 mesecev. Poleti je nato v Dohi osvojil naslov svetovnega prvaka.

Pripravljen je opraviti dopinški test vsak dan do konca življenja

Coleman zatrjuje, da nikoli v življenju ni posegel po prepovedanih poživilih. "Pripravljen sem opraviti dopinški test prav vsak dan do konca kariere, da bi dokazal svojo nedolžnost," je zapisal sprinter.