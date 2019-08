Seznam ožigosanih, ob katerem boste obnemeli

Tokrat smo se v rubriki TOP10 pozabavali s seznamom šprinterjev, ki so jih ujeli pri takšnem ali drugačnem dopinškem prekršku. Nič posebnega, če na tem seznamu ne bi bilo kar deset od 11 atletov, ki so poskrbeli za najhitrejše čase v zgodovini teka na 100 metrov. Zadnji je Američan Christian Coleman, o katerem smo pisali danes . "Čist" je samo svetovni rekorder Usain Bolt z Jamajke.

Foto: Getty Images

Tyson Gay (9,69)

Američan, ki je 9,69, kar je drugi najhitrejši uradno priznan rezultat v zgodovini teka na 100 metrov, tekel leta 2009, je bil julija leta 2013, tik pred svetovnim prvenstvom v Moskvi, pozitiven zaradi uporabe steroidov. Doletela ga je enoletna kazen, zaradi katere je ostal brez nastopa na svetovnem prvenstvu tistega leta, izbrisali pa so tudi njegov rezultat, ki ga je dosegel na olimpijskih igrah leto pred tem, ko je v Londonu osvojil srebrno medaljo na 100 metrov.

Gay se v zgodovino atletike ni zapisal samo z odličnim osebnim rekordom na 100 metrov, temveč tudi zaradi številnih medalj, ki jih je osvojil na največjih tekmovanjih. Vse je dosegel pred kaznijo. S svetovnega prvenstva 2007 v Osaki je prinesel tri zlate medalje (100, 200 in 4 x 100 metrov), medtem ko je bil dve leti pozneje v Berlinu, kjer smo videli nepozaben svetovni rekord Usaina Bolta, srebrn.

Upokojil se je leta 2016, iz atletike pa zakorakal kot najhitrejši šprinter brez medalje na olimpijskih igrah.

Foto: Getty Images

Yohan Blake (9,69)

Še en atlet, ki je 100 metrov pretekel v času 9,69, je bil leta 2009 kaznovan s trimesečno prepovedjo zaradi uporabe prepovedanega stimulansa. Jamajčan je tistega leta ostal brez nastopa na svetovnem prvenstvu. Takrat je bil star komaj 19 let.

Po prestani kratki kazni je na naslednjem svetovnem prvenstvu, leta 2011 v Daeguju, osvojil zlato medaljo in postal najmlajši svetovni prvak v teku na 100 metrov v zgodovini. Na istem prvenstvu je bil zlat še z jamajško štafeto 4 x 100 metrov. Pohvali se lahko tudi z zlatima medaljama s štafetama 4 x 100 metrov z olimpijskih iger 2012 in 2016, leta 2012 pa je bil v Londonu še dvakrat srebrn v obeh šprinterskih preizkušnjah (100 in 200 metrov).

Devetindvajsetletni Jamajčan nastopa še danes in ga bomo videli tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu. Letos ima najboljši rezultat 9,96. Lani je bil dve stotinki hitrejši.

Foto: Getty Images

Asafa Powell (9,72)

Nekdanjega svetovnega rekorderja v teku na 100 metrov, ki mu je takratni svetovni rekord 9,77 uspel leta 2005 (osebni, a takrat nič več osebni rekord 9,69 je dosegel leta tri leta pozneje), je šestmesečni suspenz doletel leta 2013, kaznovan pa je bil iz podobnega razloga kot njegov rojak Blake. V njegovi krvi so našli sledi prepovedanih stimulansov.

Pred kaznijo je osvojil štiri medalje s svetovnih prvenstev. Bronast je bil tako leta 2007 kot tudi 2009 v teku na 100 metrov, medtem ko je leta 2009 s štafeto 4 x 100 metrov osvojil zlato, dve leti pred tem pa srebro. Zlato medaljo z jamajško štafeto je prinesel tudi z olimpijskih iger.

Zanimivo, ta danes 35-letni Jamajčan teče še danes, njegov najboljši rezultat letos pa je 10,02.

Foto: Getty Images

Justin Gatlin (9,74)

Zagotovo največji prekrškar na tem seznamu, za katerega številni pravijo, da bi moral biti že zdavnaj izključen iz atletike. Uporabo dopinga so temu Američanu, ki pri 37 letih vztraja še danes in je še vedno prekleto hiter in kot tak tudi eden favoritov teka na 100 metrov na letošnjem svetovnem prvenstvu v Dohi (letos je tekel 9,87), dokazali kar dvakrat. Leta 2001 si je zaradi uporabe amfetaminov prislužil enoleten suspenz, leta 2006 pa so v njegovi krvi našli sledi testosterona, zaradi česar mu je sprva grozil celo dosmrtni suspenz, a je prekršek pozneje priznal in si prislužil osemletno kazen, ki so mu jo nato prepolovili na štiri leta.

Po vrnitvi je postal svetovni prvak na 100 metrov in osvojil še pet srebrnih medalj s svetovnih prvenstev (100, 200 in 4 x 100 metrov). Na olimpijskih igrah 2012 v Londonu je bil bronast na 100 metrov, štiri leta pozneje pa je v Riu de Janeiru v isti disciplini osvojil srebro. Med prvo in drugo prepovedjo je na svetovnem prvenstvu 2005 osvojil šprintersko dvojno krono (100 in 200 metrov), medtem ko je na olimpijskih igrah v Atenah leto pred tem postal prvak na 100 metrov, z ameriško štafeto 4 x 100 metrov pa se je veselil srebrne medalje.

Foto: Getty Images

Nesta Carter (9,78)

Še en Jamajčan, ki se je ujel v mrežo lovcev na dopinške prekrškarje in teče še danes, a je veliko počasnejši (letos je najhitreje tekel 10,26), kot je bil nekoč. Osebni rekord 9,78 je tekel leta 2010, dve let za tem, ko ga je zaradi uporabe stimulansov na olimpijskih igrah leta 2008 doletel trimesečni suspenz.

Danes 33-letni atlet, zaradi katerega je brez zlate štafetne medalje z olimpijskih iger v Pekingu ostal tudi Bolt, se sicer lahko pohvali z zlato medaljo z olimpijskih iger štiri leta pozneje v Londonu, kjer je z Jamajko zmagal v štafeti 4 x 100 metrov. Iz štafet je nabral še kup medalj s svetovnih prvenstev. Zlate iz let 2011, 2013 in 2015, srebrno pa iz leta 2007. Njegova edina posamična medalja z največjih tekmovanj na prostem je tista, ki jo je osvojil na svetovnem prvenstvu leta 2013 v Moskvi. Takrat je bil bronast na 100 metrov.

Foto: Getty Images

Tim Montgomery (9,78)

Američan, ki je leta 2002 tekel pozneje prečrtani svetovni rekord, je bil v dopinški škandal vpleten leta 2005, ko so mu dokazali sodelovanje v zloglasnem primeru BALCO. Doletel ga je dveletni suspenz, po katerem je naznanil, da pri 30 letih odhaja v pokoj. Prav tako so pri IAAF črtali vse njegove rezultate, ki jih je dosegel od leta 2001, tako da se danes lahko pohvali z osebnim rekordom 9,92.

Od atletike se je poslovil z medaljo s svetovnega prvenstva 1997 v Atenah, kjer je na 100 metrov osvojil bron, in s tremi štafetnimi medaljami z velikih tekmovanj. Leta 2000 je bil z ameriško štafeto 4 x 100 metrov zlat na olimpijskih igrah v Sydneyju, leta 1996 je v Atlanti osvojil srebro, zlato pa je prinesel tudi s svetovnega prvenstva 1999 v Sevilli.

Leta 2008 je priznal, da je jemal testosteron in rastni hormon pred olimpijskimi igrami leta 2000, a za zdaj ZDA zlate medalje, ki so jo tam osvojili, niso odvzeli. Danes 44-letni ameriški atletski zvezdnik je imel težave tudi po koncu atletske poti. Leta 2008 je bil obsojen na štiriletno zaporno kazen zaradi pranja denarja, ujeli pa so ga tudi s stotimi grami heroina.

Foto: Getty Images

Christian Coleman (9,79)

Zadnji primer dopinškega prekrška kakšnega izmed najboljših šprinterjev na svetu, ki je pretresel atletski svet. Tega odgovorni sicer še niso potrdili, a lastnik letošnjega najboljšega rezultata na svetu v teku na 100 metrov, ki je letos najbolje tekel 9,81 in je eden glavnih favoritov za zmago na letošnjem svetovnem prvenstvu v Dohi, se je trikrat izognil nenapovedanim dopinškim testom, zaradi česar bi moral biti kaznovan z vsaj enoletnim, največ pa dvoletnim suspenzom. V obeh primerih to pomeni, da bo ob letošnjem svetovnem prvenstvu ostal tudi brez olimpijskih iger, ki jih bo prihodnje leto gostil Tokio.

Najhitrejši človek na svetu zadnjih let je osebni rekord 9,79 tekel lani, pohvali pa se lahko z dvema medaljama z največjih tekmovanj na prostem. Leta 2017 je bil na svetovnem prvenstvu v Londonu dvakrat srebrn, v teku na 100 metrov in s štafeto 4 x 100 metrov. Lani je postal prvak na dvoranskem svetovnem prvenstvu, je pa tudi lastnik svetovnega rekorda v teku na 60 metrov v dvorani (6,34).

Foto: Getty Images

Maurice Greene (9,79)

Nekdanji svetovni rekorder v teku na 100 metrov, olimpijski prvak leta 2000 iz Sydneyja, je leta 2004 v Atenah osvojil bron, lahko pa se pohvali še s štirimi naslovi s svetovnih prvenstev (tri v teku na 100 metrov, ena na 200 metrov). Tri medalje z največjih tekmovanj je osvojil še z ameriško štafeto 4 x 100 metrov (zlato z OI 2000, srebro z OI 2004 in zlato s SP 1999), upokojil pa se je leta 2008.

Ravno v času, ko so odjeknile precej obremenilne informacije o tem, da je v letih 2003 in 2004 kupoval prepovedane substance od Angela Guillerma Heredie. Nekdanjega metalca diska iz Mehike, ki je s prepovedanimi sredstvi zalagal še številne znane atlete in atletinje. Vpleten naj bi bil tudi v primer Balco. Vse obtožbe je zanikal in se na koncu celo izvlekel brez kazni, tako da so vsi rezultati, ki jih je dosegel, ostali. Sto metrov je kar 51-krat pretekel pod desetimi sekundami, a temna senca nad njegovimi podvigi ostaja še danes. Številni so prepričani, da ga odgovorni pri IAAF niso želeli očrniti, ker bi s tem še dodatno škodili takrat močno načetemu ugledu svetovne atletike. On pa je bil vrsto let eden od njenih glavnih obrazov ...

Foto: Getty Images

Ben Johnson (9,79)

Avtor enega od večjih dopinških škandalov v zgodovini atletike. Kanadčan je leta 1988 v Seulu s svetovnim rekordom 9,79 osvojil zlato medaljo pred Američanom Carlom Lewisom in Britancem Linfordom Christiem in dva dni užival v svetovni slavi, potem pa – šok. V njegovi krvi so našli sledi prepovedanega stanozolola in mu medaljo takoj odvzeli, prav tako pa svetovni rekord kot tudi medaljo s svetovnega prvenstva v Rimu leto pred tem.

Kaznovali so ga z dveletno prepovedjo, po kateri se je vrnil na atletske steze. Po tem je na velikih tekmovanjih osvojil tri medalje (pred tem ni nobene). Na olimpijskih igrah 1984 v Los Angelesu je bil bronast na 100 in 4 x 100 metrov, medtem ko je na svetovnem dvoranskem prvenstvu 1985 postal prvak.

V pokoj je odšel z uradno priznanih 9,95 na najkrajši šprinterski preizkušnji, ki jih je odtekel leta 1986.

Foto: Getty Images

Steve Mullings (9,80)

Še en Jamajčan, ki je sodeloval pri zlati jamajški štafeti 4 x 100 metrov na svetovnem prvenstvu leta 2009, dve leti pred tem pa je bil z Jamajčani na istem tekmovanju srebrn. To sta tudi njegovi edini medalji z velikih tekmovanj, nase pa je ta atlet, ki je 9,80 tekel leta 2011, veliko bolj opozoril z zlorabo dopinga.

Leta 2004 je tik pred olimpijskimi igrami ostal brez nastopa v Atenah, ker si je zaradi uporabe testosterona prislužil dveletni suspenz, konec poletja 2011 pa je na dopingu "padel" še drugič in si prislužil dosmrtni suspenz. V pokoj je odšel pri 28 letih.